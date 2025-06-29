На свидание в библиотеку

В День города, 14 июня, Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова организовала мероприятие под загадочным названием «Знакомства в «Руинах». В чем суть этой идеи? Зарегистрированные участники знакомятся с потенциальными вторыми половинками и в коротких диалогах в течение пяти минут ищут того самого. Так, за один вечер можно пообщаться с 20 - 30 представителями разных профессий и увлечений. «Это современный офлайн-формат знакомств вне социальных сетей — для тех, кто хочет поговорить по-настоящему», - говорят организаторы. Но возможно ли на таких публичных свиданиях найти своего человека? И почему улан-удэнцам понравился такой формат знакомств? Редакция «Номер один» взяла на себя миссию ответить на эти вопросы.

Собрались в «Руинах»

Самый первый вечер знакомств прошел в красивом арт-пространстве «Руины» во дворе Городской библиотеки им. И. К. Калашникова. Это место много лет пустовало, но благодаря инициаторам и при поддержке администрации города оно обрело новую жизнь. Молодые архитекторы команды «Старый город», увидев этот двор, решили преобразить его в интересное и атмосферное место для проведения различных мероприятий.

- Здесь смогут собираться горожане, приходить в библиотеку, на лекции, концерты живой музыки, обмениваться прочитанными книгами на полках буккроссинга, пить кофе, - рассказывал куратор проекта «Старый город».

Как сказали организаторы быстрых свиданий, их мероприятие – это культурная инициатива о живом общении, новых связях и коротких диалогах длиной в пять минут.

- Эта идея родилась очень естественно: на одном из наших регулярных брейн-штормов в команде. Мы обсуждали, какие новые форматы могли бы вдохновить людей и создать в библиотеке пространство для настоящих, живых встреч. Так появилась мысль о быстрых свиданиях как о культурной, теплой инициативе для тех, кто хочет почувствовать настоящую человеческую близость, - говорит заведующая проектным отделом библиотеки Алтана Асхаева.

Со слов организатора, они вовсе не ожидали такого ажиотажа.

- Конечно, мы верили, что у этого формата найдется своя аудитория — те, кто устал от поверхностного общения в социальных сетях и хочет чего-то настоящего. Но чтобы столько заявок — больше 100! Это было для нас очень приятным сюрпризом, - удивляется Алатана Асхаева. - Ввиду того, что формат ограничен по количеству мест, были случаи, когда мы не могли принять всех желающих просто физически. Мы старались честно сообщать, что в этот раз не получится, и предлагали ждать следующей встречи.

Организаторам пришлось срочно закрывать регистрацию, так они набрали максимальное количество участников для первой встречи. Им пришлось открывать резервную запись уже на следующую встречу.

Суть встречи такая, что участники в течение вечера по очереди общаются друг с другом в формате быстрых мини-бесед. Каждый участник после беседы заполняет «Карту симпатий», где отмечает, с кем ему хотелось бы продолжить знакомство. Если симпатии совпадают, организаторы оповещают участников об этом.

- Пришли самые обычные, но в то же время очень интересные люди. Открытые, искренние, те, кто хочет не просто познакомиться, а найти кого-то близкого по духу. Кто-то давно в поиске, кто-то просто решил попробовать что-то новое — и все с огоньком в глазах, - делится Асхаева.

Семья после быстрых свиданий

Между тем такой формат знакомств в нашем городе уже не новый. Около десяти лет назад в Улан-Удэ были популярны «антикафе». Посетители оплачивали лишь проведенное время. Там не продавался алкоголь и часто устраивались тематические вечера на разные темы, в том числе быстрые свидания.

- Я познакомилась с будущим мужем именно на быстрых свиданиях. Собиралась идти туда с подругой. Но она в последний момент взяла и отказалась. Помню, что долго стояла у порога квартиры с мыслями идти или нет. Одной отправиться на вечер знакомств было как минимум некомфортно. А вдруг я там встречу знакомых, потом люди узнают, что ищу себе пару. Примерно так на тот момент я рассуждала. В итоге, переборов разные домыслы и стеснение, решила сходить на свидание. В конце концов, не пожалела о том своем выборе, потому что именно там встретила свою судьбу. Мы женаты уже больше десяти лет, и все эти годы с мужем мы на одной волне, у нас общие интересы. И мы не стесняемся рассказывать, что познакомились на быстрых свиданиях, - вспоминает жительница Улан-Удэ Туяна Ошорова.

Сначала беседа с психологом

Однако не все разделяют мнение о том, что это необычный и непринужденный формат знакомств и общения.

- Отношусь к такому формату не очень, в том смысле, что сложно за короткое время что-то понять о человеке, хотя зависит от настроя. Я хотела пойти ради общения, уверена — есть в нашем городе адекватные молодые люди. И было просто интересно - это же выход из зоны комфорта. Верю, что познакомиться с нормальным человеком можно где угодно - в совершенно невероятных местах и ситуациях. Надо просто этого хотеть и делать шаги навстречу. Как-то видела, что в Казахстане проводится данный формат знакомств для молодых людей с таким же возрастным ограничением. Только называются они безопасными свиданиями. Но там сначала проходит беседа с психологом для всех. А потом уже общение, включены во входной билет и напитки. И что-то еще проводят для раскрепощения, сближения участников в начале мероприятия, вроде тренинг-игры, - поделилась своим мнением 32-летняя горожанка Сарюна Цыренова.

Строго до 40 лет

Понятно, что не многие решатся пойти на вечеринку знакомств. Хотя организаторы максимально постарались, чтобы вечер проходил в приятной атмосфере: живая музыка, гирлянды, цветы, фотогалерея. «Вас ждёт легкий вечер общения, новые лица и, возможно, начало чего-то важного», - писали в социальных сетях организаторы.

- Атмосфера, участники, эмоции — все получилось даже лучше, чем мы планировали. Мы уже провели вторую встречу, и она тоже прошла очень хорошо. Люди знакомятся, общаются, остаются после мероприятия, и нам это особенно ценно. Конечно, мы уже задумываемся о продолжении и развитии этого формата, - делится планами Алтана Асхаева.

Чтобы все прошло непринужденно и комфортно для участников, предварительно желающим необходимо было заполнить небольшую анкету. Возраст участников от 18 до 40 лет.

- Нам было важно, чтобы участники подходили друг другу хотя бы примерно по возрасту. Это не строгий кастинг, конечно. Но определенный отбор мы проводили, стараясь собрать максимально гармоничную группу, - отметила Алтана.

На вопрос, почему только до 40 лет, организаторы ответили, что это был их первый опыт, поэтому они решили начать с возрастной категории, которая, по статистике, наиболее активно ищет знакомства именно в таком формате. Но это вовсе не ограничение «навсегда».

- Запрос на мероприятие 40 + есть. Сейчас продумываем, как сделать формат комфортным и интересным для такой возрастной категории. Это обязательно будет, поэтому следите за новостями в наших социальных сетях - Муниципальные библиотеки г. Улан-Удэ, Центральная городская библиотека им. И. Калашникова, - говорит заведующая проектами данной библиотеки.

Боязнь одиночества

Согласно проведенному опросу, 69% жителей Улан-Удэ спокойно относятся к перспективе остаться наедине с собой, для 32% одиночество не представляет никакой проблемы, а 37% скорее не испытывают из-за него тревоги. Недавний опрос улан-удэнцев выявил также интересную закономерность, что чем выше их зарплата, тем менее страшна им перспектива прожить жизнь в одиночестве.

Тем не менее 31% признаются, что не хотели бы остаться одни. 11% испытывают сильный страх перед одиночеством, а 20% скорее опасаются этого состояния. Респонденты объясняют: «Страшно быть одному, если заболел»; «Ощущение пустоты без близких».

Оказывается, женщины чаще мужчин в той или иной степени боятся одиночества. Среди молодежи до 35 лет больше тех, кто не готов жить один. Респонденты с доходом до 50 тыс. рублей чаще тех, чей заработок выше, испытывают тревогу при мысли о возможном одиночестве - 37%, среди горожан с зарплатой от 100 тыс. рублей лишь каждый четвертый боится остаться наедине с собой - 26%.

За прошлый год в Бурятии зарегистрировали свой брак 5308 пар, расторгли свои отношения 5000 пар. В любом случае динамика положительная. И, судя по ажиотажу на мероприятие по знакомствам, одинокие горожане желают найти свою вторую половину.

- Мы не следим специально за исходом знакомства, но нам приятно знать, что у кого-то всеначалось именно у нас. Мы живем в мире, где людям не хватает настоящего общения. «Знакомства в «Руинах» — это про взгляд в глаза, про голос, про ощущение. Этот формат оказался теплым, живым и понятным, без давления и искусственности. Видимо, именно этого многим и не хватало, - подытожила интервью Алтана Асхаева.

Фото: Центральная городская библиотека им. И. К. Калашникова



