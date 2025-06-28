Общество 28.06.2025 в 14:04

Картофель в Бурятии подорожал из-за роста военных расходов

Владимир Путин впервые с 2022 года заявил, что Россия может сократить большие бюджетные расходы на оборону для борьбы с инфляцией
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Текст: Иван Иванов
Картофель в Бурятии подорожал из-за роста военных расходов

Именно рост бюджетных расходов на армию стал одной из причин увеличения темпов инфляции. Сейчас ведомства обсуждают эти планы, сообщил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Минске.

– Да, у нас немаленькие (оборонные – Интерфакс) расходы сегодня, это 6,3% ВВП. Много это или мало? Я считаю, что много, и это, конечно, одна из проблем, в том числе для бюджета, которые мы должны решать. И мы решаем её достойно, – сказал он.

По словам Владимира Путина, 6,3% ВВП – это 13,5 трлн рублей (суммарный объем ВВП в денежном выражении – 223 трлн рублей). «Мы заплатили за это (рост бюджетных расходов – Интерфакс) инфляцией, но мы сейчас боремся с этой инфляцией», – отметил президент.

– Мы-то (в отличие от ЕС – Интерфакс) планируем сокращение расходов на оборону. У нас и в следующем году, и через год, на ближайшую трехлетку мы планируем. Пока нет окончательной договоренности между Минобороны, Минфином, Минэкономразвития, но в целом все думают именно в этом направлении. А Европа думает о том, как поднять свои расходы на оборону, – сказал президент.

Бюджетные ассигнования по разделу «Национальная оборона» законом о бюджете на 2025-2027 годы запланированы в объеме 13,49 трлн рублей, 12,8 трлн рублей и 13,07 трлн рублей соответственно.

Таким образом, впервые на высшем уровне было заявлено, что рост ассигнований на военные нужды разгоняет инфляцию и попытка обуздать её будет связана с экономической стратегией сокращения расходов с целью замедления галопирующей в стране инфляции.

Фото «Номер один»

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картофель инфляция

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