Общество 02.07.2025 в 17:38
В Улан-Удэ вновь повысится стоимость проезда
Новые тарифы начнут действовать уже с 7 июля
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в Улан-Удэ прошла очередная сессия горсовета. Депутаты рассмотрели 15 вопросов, и, в том числе, приняли решение о повышении стоимости проезда на общественном транспорте.
Согласно вновь утвержденным тарифам, с 7 июля стоимость проезда на автобусах составит 40 рублей, на трамваях – 35 рублей. Как отметили депутаты, это вынужденная мера, чтобы поддержать муниципальных и частных перевозчиков. При этом стоимость проездных билетов, а также льготных проездных на муниципальном общественном транспорте для улан-удэнцев, осталась той же.
Напомним, последний раз цены на проезд повышали лишь полгода назад. С января этого года они выросли с 25 до 33 рублей – в трамвае, и с 30 до 36 рублей – в автобусе.
Согласно вновь утвержденным тарифам, с 7 июля стоимость проезда на автобусах составит 40 рублей, на трамваях – 35 рублей. Как отметили депутаты, это вынужденная мера, чтобы поддержать муниципальных и частных перевозчиков. При этом стоимость проездных билетов, а также льготных проездных на муниципальном общественном транспорте для улан-удэнцев, осталась той же.
Напомним, последний раз цены на проезд повышали лишь полгода назад. С января этого года они выросли с 25 до 33 рублей – в трамвае, и с 30 до 36 рублей – в автобусе.