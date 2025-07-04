Первый полет полностью импортозамещенного МС-21 вновь переносится

Первый полет полностью импортозамещенного самолета МС-21-310 вновь переносится. Об этом сообщил глава Минпромторга Антон Алиханов.«В целом решаются задачи обеспечения собственными двигателями и новыми моделями самолетов и вертолетов», - цитирует его слова «Лента.ру». Большинство из них должны сертифицировать в предстоящие 2-3 года, отметил чиновник.Еще в марте 2025 года «Ростехом» был анонсирован взлет на 100% российского МС-21 в июне – июле. Он пока не состоялся, но в «Ростехе» говорят, что машина «уже находится в цехе окончательной сборки». Сборка производится на авиазаводе в Иркутске.Пока к сертификационным испытаниям приступил МС-21, у которого остались три зарубежных системы: приводы, тормоза и генераторы.Поставки МС-21 должны начаться в 2026 году. «Аэрофлот» планирует приступить к эксплуатации самолетов этого типа в конце следующего года. Не исключено, что иркутский самолёт поставят на линию Улан-Удэ - Москва.