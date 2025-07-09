Общество 09.07.2025 в 12:22
В Бурятии опасаются инцидентов во время ралли «Шелковый путь»
Речь идет о пасущемся без присмотра скоте
Текст: Андрей Константинов
Администрация Иволгинского района обратилась к жителям с просьбой следить за своим скотом во время ралли «Шелковый путь».
«В мероприятии будут участвовать большие машины, такие как КАМАЗ, МАЗ. Во избежание столкновения с животными, гибели КРС, убедительная просьба следить за скотом», - обратились к сельчанам власти в телеграм-канале «Иволга-инфо.24/7».
С 7 июля в районе уже начались рейды сотрудников муниципального контроля. Свободно пасущийся скот будет изыматься и направляться на штрафстоянку.
Напомним, 15-й международный ралли-марафон «Шёлковый путь» (16+) состоится с 12 по 22 июля и пройдет в том числе по территории Бурятии. Для региона это уже второй опыт участия в одном из крупнейших международных автоспортивных проектов.
Торжественный старт всей гонки состоится 12 июля в Иркутске. Далее маршрут пройдет вдоль побережья Байкала, через Байкальск, и 14 июля караван ралли прибудет в Бурятию. Старт регионального этапа будет дан в городе Бабушкин, после чего участники проследуют к финишу в селе Харгана (Селенгинский район).
«В мероприятии будут участвовать большие машины, такие как КАМАЗ, МАЗ. Во избежание столкновения с животными, гибели КРС, убедительная просьба следить за скотом», - обратились к сельчанам власти в телеграм-канале «Иволга-инфо.24/7».
С 7 июля в районе уже начались рейды сотрудников муниципального контроля. Свободно пасущийся скот будет изыматься и направляться на штрафстоянку.
Напомним, 15-й международный ралли-марафон «Шёлковый путь» (16+) состоится с 12 по 22 июля и пройдет в том числе по территории Бурятии. Для региона это уже второй опыт участия в одном из крупнейших международных автоспортивных проектов.
Торжественный старт всей гонки состоится 12 июля в Иркутске. Далее маршрут пройдет вдоль побережья Байкала, через Байкальск, и 14 июля караван ралли прибудет в Бурятию. Старт регионального этапа будет дан в городе Бабушкин, после чего участники проследуют к финишу в селе Харгана (Селенгинский район).
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