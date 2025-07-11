В городе Бабушкин построили Центр культурного развития

В городе Бабушкин Кабанского района Бурятии торжественно открылся Центр культурного развития. На его строительство из федерального бюджета по нацпроекту «Культура» было выделено 232,7 миллионов рублей. На эти средства построили двухэтажное здание площадью 2096 кв. м.

В рамках рабочей поездки в Кабанский район глава Бурятии Алексей Цыденов принял участие в торжественном открытии Центра культурного развития.









– Это построено по национальному проекту, финансирование было выделено из федерального бюджета. Мы чуть-чуть тоже своими силами помогли, но в первую очередь все-таки это решение Президента было. И с его подачи у нас и ФАПы, и поликлиники, и больницы ремонтируются в районах, везде. Здесь, в Кабанском районе тоже. И такие центры культуры появляются. И при такой поддержке, вы знаете, Президент нас поддерживает, два раза к нам прилетал, утверждал такие большие программы развития республики - мы будем двигаться дальше. У нас по национальным проектам за период 2019-2024 год было выделено порядка 112 млрд рублей. А сейчас, несмотря на то, что идет СВО, и сложная ситуация, на период 2025-30 год денег еще больше дали. Поэтому будем работать дальше, чтобы такие объекты открывались, такие замечательные дети нас встречали, танцевали, чтобы у нас жизнь становилась лучше. Дорогие земляки, всех с праздником, с открытием такого замечательного центра культуры, - поздравил жителей города Бабушкин Алексей Цыденов.

Новое здание подключено к сетям тепло- электро- и водоснабжения, водоотведения с подсоединением к централизованным источникам.

В помещениях установлено современное музыкальное, звуковое, световое, проекционное оборудование. Установлена удобная и комфортная мебель, интерактивный пол с кинетическим песком, интерактивная стена с развивающим комплексом, интегративные панели и интерактивный киоск.

Как рассказала директор центра Надежда Терехова, жители города очень ждали открытия этого объекта.

– Я уверена, что уровень творчества, уровень культурного развития нашего города, благодаря ему поднимется на высокий уровень. Самое главное, что оно оснащено новейшим оборудованием. Музыкальные инструменты были приобретены. Сейчас тут могут заниматься дети в вокально-инструментальном ансамбле, танцевать, играть, можно устроить детей с особенностями развития. Хочу заметить, что весь наш центр оснащен тактильными табличками, подъемными лифтами. То есть программа «Доступная среда» реализована в полном объеме. Все детки с особенностями развития могут у нас полноценно заниматься, полноценно посещать наш цент, - рассказала Надежда Терехова.

На первом этаже расположен просторный вестибюль с гардеробом и кассой, молодежное пространство, зрительный зал для проведения различных культурно-массовых мероприятий, кинопоказов, спектаклей, который рассчитан на 200 зрителей, в том числе из маломобильных групп населения.

Обустроены гримерные и костюмерные комнаты и просторные кабинеты для специалистов.

На втором этаже расположена библиотека с читальным залом, хореографический зал, помещение для звукозаписи, административно-технические кабинеты.

Фото: правительство Бурятии