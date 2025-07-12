Статистика показала снижение числа пьяных водителей в Бурятии

«За 6 месяцев 2025 года в республике задержано 3642 водителя, за аналогичный период прошлого года - 3721 человека», - сообщает пресс-служба ГАИ МВД по Бурятии.Судя по всему, основной причиной снижения числа пьяных за рулём стали антиалкогольные мероприятия в республике, связанные с ограничением потребления алкоголя с 1 марта 2025 года. Напомним, что сократилось время продажи спиртного, а сами алкомаркеты вывели из многоквартирных домов Улан-Удэ.Само вождение в нетрезвом виде влечёт за собой довольно серьёзное наказание: в первый раз лишение водительских прав от 1,5 до 2 лет. Также добавляется штраф за езду в нетрезвом виде, он составит 45 тысяч рублей. Вторично пойманный за пьянку водитель может получить в суде до двух лет лишения свободы.Фото: «Номер один»