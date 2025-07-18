В Улан-Удэ с ТСЖ взыскали ущерб за обрушившуюся на автомобили крышу

В Улан-Удэ судебные приставы взыскали с ТСЖ ущерб, причиненный автомобилям двух горожанок. На них упал кусок крыши.Как рассказали в УФССП по РБ, автомобили женщин были припаркованы возле многоэтажки. В это время на город обрушился шквалистый ветер, порывы которого достигали 20 м/с. Он сорвал часть кровли дома, которая рухнула на стоящие внизу машины.По заключению экспертов причиной обрушения кровли стал недопустимо большой шаг обрешетки и применение при ее устройстве дефектного пиломатериала. Также имелись другие недостатки, которые в совокупности сделали крышу недостаточно устойчивой к ветровой нагрузке.«Под контролем судебных приставов ТСЖ выплатила в пользу пострадавших автовладельцев материальный ущерб в размере 437 и 255 тысяч рублей», - сообщили в УФССП.