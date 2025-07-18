Во избежание ДТП в центре Улан-Удэ изменили движение больших автобусов

Жителей Улан-Удэ предупредили об изменении схемы движения автобусных маршрутов № № 134 и 135 и временном исключении из пути следования городского транспорта двух остановок. Изменения вступят в силу уже завтра, 19 июля.

- Уважаемые горожане, в связи с затрудненным движением автобусов большого класса «Волгабас» на участке по ул. Ленина (от ул. Куйбышева до ул. Банзарова), работой спецтехники и риском возникновения ДТП автобусы маршрутов № 134 (Сосновый Бор), №135 (Звездный) при движении в направлении конечной остановки «площадь Банзарова» с 19 июля будут следовать по ул. Набережная до пл. Банзарова. Из схемы исключаются остановки «Бурятский театр драмы» и «Гостиные ряды» по ул. Куйбышева. В обратном направлении изменений не предвидится, - сообщили в Комитете по транспорту.

Фото: мэрия города