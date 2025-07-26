В Улан-Удэ самокатам подставят подножку

По данным «Номер один», в Улан-Удэ готовятся меры по регулированию использования арендованных самокатов. Так местные власти намерены предотвратить транспортный коллапс на улан-удэнских тротуарах и уменьшить травматизм. Ведь арендаторы самокатов в своей основной массе не обладают навыками вождения транспортными средствами и нередко провоцируют аварии, калеча людей.Местные чиновники намерены брать пример с Татарстана.Напомним, что, как отмечает «Коммерсант», в Елабуге, в Татарстане, на прошлой неделе полностью запретили аренду электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) из-за отсутствия необходимой инфраструктуры. Об этом сообщили местные власти, включая исполнительный комитет Елабужского района Татарстана.Как пояснили власти, в городе нет велодорожек, специальных полос и разметки, обеспечивающих безопасное передвижение СИМ, а самокатчики, передвигаясь по тротуарам, затрудняют движение пешеходам и создают опасность.Коммерческий прокат электросамокатов запрещен до тех пор, пока не будет создана соответствующая инфраструктура. Власти предупредили, что несанкционированные пункты проката будут эвакуировать на штрафстоянку, как пример - один местный предприниматель нарушил запрет, и его электросамокаты уже изъяли. Подобные меры применят и к другим нарушителям.Запрет распространяется именно на коммерческий прокат; владельцы личных электросамокатов могут пользоваться ими, соблюдая правила дорожного движения.Аналогичные ограничения ранее ввели в Благовещенске, где за нарушение правил использования электросамокатов предусмотрены штрафы до 100 тыс. рублей.Улан-удэнские общественники также в целом согласны с необходимостью регулирования этой сферы деятельности.- Обладая всеми признаками транспортного средства, они перемещаются не по дорогам, а по тротуарам, где их быть не должно, также пользователи не проходят никакого контроля перед получением самоката в аренду, и они опасны для окружающих, - сообщил улан-удэнский общественник Алексей Карнаухов. - Безусловно, в Госдуме в последние годы большинство инициатив так или иначе направлено на запреты и ужесточения, и не хотелось бы, чтобы мы увидели только очередной запретительный шаг от чиновников.Поэтому здесь важно найти компромисс и начать регулировать сферу не через тотальные запреты и штрафы, а с помощью консенсуса, в том числе с операторами электросамокатов. Например, подписывать с ними соглашения, в которых устанавливается конкретный перечень мер, обеспечивающий условия безопасности всех участников процесса.Пока относительно безопасно передвигаться электросамокатчикам можно лишь на специально построенных несколько лет назад велодорожках на Верхней Березовке. В целом это была хорошая идея - связать Верхнюю Березовку с площадью Славы и далее до Элеватора. Чтобы жители густонаселенного района могли бы на электросамокатах и по выделенным дорожкам ездить на Верхнюю Березовку. Это, кстати, в перспективе улучшило бы экологию и уменьшило дорожные пробки в этом районе.В целом в 2025 году у нас улучшилась ситуация с травматизмом. Так, за этот сезон, по сравнению с прошлым, по данным ГИБДД, количество ДТП снизилось на 60%. Оказывается, можно что-то сделать не запрещая.В Госдуме поддержали идею председателя Екатеринбургской городской думы Анны Гурарий о том, чтобы обязать пользователей электросамокатов получать специальную карту водителя. Она считает, что такой документ повысит безопасность передвижения. Предполагается, что карту водителя СИМ смогут получить россияне старше 16 лет после прохождения медобследования. К сожалению, о необходимости изучать правила дорожного движения при этом речь не идет.А ведь большинство СИМ по своей мощности подходит под категорию «М». Соответственно, такие самокаты надо признавать транспортным средством и пользователи должны иметь права либо категорию «М» (мопеды), либо полноценные водительские права на категорию «А» (мотоцикл).Человек получит образование, которое даст ему возможность безопасно, в первую очередь для себя, управлять этим транспортным средством. Кроме того, его ответственность будет высокой, как и поведение на тротуарах, поскольку он будет уже понимать, что в случае нарушений его могут лишить водительского удостоверения.К слову, сами пользователи из числа добросовестных тоже за усиление контроля. Так, один из активных пользователей СИМ Наталья М. считает: контроль должен быть строже, чтобы было как можно больше выделенных дорожек, и самокатчики, и пешеходы чувствовали себя комфортно. Сама она активно пользуется самокатом, и очень угнетают те, кто катается не соблюдая элементарных правил и тем самым дискредитирует дисциплинированных самокатчиков.В целом ситуация с электросамокатами остается напряженной. Так, за первые шесть месяцев 2025 года сотрудники ГИБДД по стране составили более 21 тыс. протоколов на нарушителей, использующих СИМ. Среди наиболее частых причин аварий с участием СИМ в полиции называют непредоставление преимущества пешеходу, неспешивание на пешеходном переходе, несоответствие скорости условиям движения, а также движение на транспортном средстве вдвоем.- За шесть месяцев 2025 года в Бурятии произошло 15 ДТП с СИМ. Ранено девять человек, погибших нет. За аналогичный период прошлого года произошло 13 ДТП с участием СИМ, ранено восемь человек, погибших не было, - сообщила в завершение инспектор по особым поручениям Управления ГИБДД Наталья Шагдуржапова. - Необходимо создавать условия безопасности для всех участников дорожного движения, а для владельцев СИМ повышать культуру пользования при управлении, соблюдать требования ПДД, как и остальные участники дорожного движения.