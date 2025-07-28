Общество 28.07.2025 в 11:52

Почетный гражданин Улан-Удэ стал Героем России

Бывший командующий 36-й армией удостоен высшей награды страны
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Текст: Андрей Константинов
Почетный гражданин Улан-Удэ стал Героем России
Фото: архив «Номер один»
Командующему Центральным военным округом и группировкой войск «Центр» в зоне СВО генерал-полковнику Валерию Солодчуку присвоено звание Героя России. Об этом сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

— Мы гордимся тем, что в нашем городе живет такой замечательный человек. Его жизнь служит примером для всех поколений, — отметил мэр.

Ранее Валерий Солодчук занимал пост командующего 36-й армией Восточного военного округа, дислоцированной в Бурятии. В конце 2024 года он руководил оперативной группировкой «Курск», которой были освобождены Суджа и ряд других населенных пунктов.

В мае 2022 года горсовет столицы Бурятии принял решение присвоить Валерию Солодчуку звание «Почетный гражданин города Улан-Удэ», отметив его большой личный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения.
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