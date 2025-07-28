Общество 28.07.2025 в 18:00
В Улан-Удэ автомобилисты плюют на знаки и разметку
Водители продолжают парковаться на ул. Коммунистической
Текст: Андрей Константинов
На улице Коммунистической в центре Улан-Удэ водители продолжают парковать свои автомобили, невзирая на запрещающий знак и разметку. Недавно власти изменили там движение: сдвинули вправо разделительную полосу и нанесли соответствующую разметку. Казалось, теперь припарковаться там стало невозможно. Однако нарушители все равно находятся, сообщают в мэрии города.
Ранее там со стороны ул. Ербанова полноценно функционировали две полосы движения, однако автомобилисты постоянно использовали проезжую часть как парковочную зону. Несмотря на регулярные рейды ГИБДД и эвакуацию нарушителей, проблема сохранялась. Поэтому власти решили разделить движение потоков четкими полосами, поставили делиниаторы и отдельно сделали парковочное пространство слева от дороги.
Власти напоминают, что за нарушение правил парковки предусмотрен штраф в размере 2250 рублей, а машину нарушителя могут эвакуировать.
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