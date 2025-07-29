Более 25 литров крови сдали железнодорожники в ходе акции «Железный стук сердец»

Акция по сдаче донорской крови «Железный стук сердец» прошла на Восточно-Сибирской железной дороге. В ней приняли участие 56 сотрудников магистрали, сообщили в пресс-службе ВСЖД.За четыре часа, которые длилась акция, железнодорожники сдали более 25 литров крови и ее компонентов. Среди участников акции 13 человек стали донорами впервые, трое сотрудников ВСЖД сдали кровь на потенциальное донорство костного мозга.Отметим, с начала года это уже третья донорская акция на Восточно-Сибирской магистрали. Только в Иркутске ее участниками за три раза было сдано почти 100 литров крови.За последние два года железнодорожники пополнили банк крови и ее компонентов в Иркутской области и Бурятии почти на 200 литров.