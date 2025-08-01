Арест верхушки пошел на пользу ТГК-14

В то время как руководство ТГК-14 пребывает в СИЗО, профсоюзы предприятия добиваются улучшения условий труда, зарплат и компенсаций. Как сообщил «Номер один» Иван Курикалов, председатель ППО «Генерация Бурятии», в рамках коллективного спора сторонам удалось прийти к соглашению о выплате компенсаций за тепло и электроэнергию в пределах 25% за потребленные работниками услуги.Напомним, что компенсационные выплаты – это специальные суммы, которые получают сотрудники за работу в особых условиях, к коим относятся ТЭЦ, котельные и др. Эти льготы начались в те давние времена, когда принцип справедливости работал: рабочие, трудясь в тяжелых условиях и производя тепло, могли рассчитывать на льготу в оплате производимой ими же продукции. До 2018 года предприятие регулярно выплачивало компенсации работникам, причем в размере до 50% от лично потребленной ими теплоэнергии. Поскольку ТЭЦ-1 еще вырабатывает электроэнергию, то льгота распространялась и на эту сферу. Рассчитывать на нее мог персонал, проработавший в ТГК-14 не менее одного года и не имеющий взысканий по работе.Сама по себе льгота позволяла также удерживать и сплачивать трудовой коллектив, поскольку рабочий класс любит не только хорошую и стабильную зарплату, но и другие меры материальной и социальной поддержки – бесплатные или льготные путевки в санатории, раннее получение пенсии и др. Многие меры соцподдержки со временем были свернуты, что повлияло на желание коллектива оставаться на предприятии. Неудивительно, что с прошлого года ТГК-14 столкнулась со значительным оттоком кадров - увольняться стали не только рабочие, но и инженеры, что может неблагоприятно отразиться на подготовке оборудования ТГК-14 к зимнему отопительному периоду.Согласие ТГК-14 на возобновление компенсационных выплат за 2024 год идет вместе с повышением уровня оплаты труда, чего постоянно добиваются профсоюзы.- Средняя заработная плата в бурятском филиале ТГК-14 превысила 100 тыс. рублей в месяц, и на предприятие начали возвращаться бывшие работники, что, я думаю, улучшит вопросы подготовки города к зиме, - с удовлетворением отметил профсоюзный лидер.По словам Ивана Курикалова, теперь стоит задача плавно перейти с трехсменного режима работы, когда работники были вынуждены с минимальными выходными работать беспрерывно из-за нехватки кадров на предприятии, на нормальный график.Комментируя успех профсоюза ППO «Гeнepaция Бypятии», улан-удэнский юрист Виктор Егоров отметил, что «на крупных предприятиях, где активно работают профсоюзы, всегда есть возможность не только добиваться роста заработной платы и улучшения условий труда, но и получать дополнительные льготы. Это очень важный инструмент – профсоюзы, на редких предприятиях они еще сохранились, поскольку работодатель часто видит в них контролирующую и сдерживающую силу, что ему очень не нравится».Между тем успех профсоюза совпал по времени с продлением сроков задержания верхушки ТГК-14. На прошлой неделе суд продлил на три месяца сроки нахождения в СИЗО совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника.На заседании суда, которое состоялось на прошлой неделе, представитель следствия заявил, что сейчас расследование дела находится на стадии сбора доказательств: сотрудники СК изучают изъятые документы, опрашивают очевидцев, прослушивают записи телефонных разговоров. Необходимость оставить Виктора Мясника в СИЗО он объяснил тем, что тот может уничтожить доказательства преступления, если будет находиться на свободе.Также у Мясника, как считает следователь, есть финансовые возможности, чтобы скрыться от следствия и суда. У него имеется недвижимость вне России, в том числе в Испании. Периодически Мясник переводил деньги на иностранные счета.Частично заседание закрыли от СМИ, ссылаясь, что в обосновании продления срока заключения может содержаться информация, которая раскроет тайну следствия.Мясник в суде пояснил, что у него есть хронические заболевания. Во время нахождения в СИЗО его состояние ухудшилось.Также он заявил, что никакого отношения к управлению ТГК-14 не имеет. Совет директоров, как он считает, это общественный орган, который не влияет напрямую на управление. Для управления, по его мнению, существует директор.- Влиять в той или иной части я не вижу физической возможности. Совет директоров просто принимает общий план на ближайшие пять-шесть лет и все… У меня всего 22%, с ними управлять предприятием довольно сложно, - сказал Мясник.Также Мясник заявил, что он сотрудничал и планирует продолжать сотрудничать со следствием и на этот период может находиться под домашним арестом.В итоге, рассмотрев доводы сторон, суд постановил продлить Виктору Мяснику срок содержания под стражей. Такая же участь постигла и председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева.Напомним, совладельцев ТГК-14 Константина Люльчева и Виктора Мясника арестовали в конце мая. Им инкриминируют мошенничество в особо крупном размере. По версии следствия, энергокомпания на протяжении двух лет завышала тарифы на тепло, из-за чего два предприятия Ростеха понесли убытки на 9 млн рублей.