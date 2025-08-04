Бурятию ждет «акцизное похмелье»

За первые два квартала текущего года алкогольные напитки подорожали в республике на 12,9%. Водка - на 19,5%. Пиво - на 12%. Сообщило об этом Министерство экономики Бурятии, и потребители данной разновидности продовольственных товаров, конечно же, не обрадовались этой информации. «Алкашка» подорожала даже больше, чем плодоовощная продукция. Последняя за этот же срок прибавила, усредненно, только 5%. С одной стороны, люди живо реагируют на повышение цен на овощи. И в то же время молчат, когда дорожает водка. Хотя даже в столь пьющей республике потребителей плодоовощной продукции больше, чем любителей водки, и есть кому возмущаться. Но дело не только в этом. Магазинной водке человек может быстро найти альтернативу, пусть похуже, но дешевле. А где найти замену магазинным яблокам и картофелю? Нелегальных торговцев яблоками как-то не наблюдается.Недавно Министерство экономики Республики Бурятия обнародовало информацию о потребительских ценах в июне. Первый летний месяц, который завершает полугодие, мало чем порадовал.С начала года бурятские цены выросли на 4,4% (по РФ на 3,8%). Наибольший вклад внесли цены на продовольствие. Затем уже на услуги. Самый же маленький вклад в инфляцию внес рост цен на непродовольственные товары.Среди подорожавшего – мясопродукты, «молочка», упомянутый алкоголь, картофель, репчатый лук, капуста белокочанная свежая и др. Наценилась хлебобулочная и кондитерская продукция, масло, жиры и т. д. Огорчили уголь, бензин, медицинские товары, одежда, мебель, сигареты с фильтром...Зато вот цены на помидоры, свежие огурцы и апельсины с начала года, наоборот, упали. Так же как на куриные яйца, мясо птицы, чеснок и сладкий перец.Неприятнейшая новость первого полугодия – это, наверное, все же не продолжение повышения цен на буузы в улан-удэнских кафе, а динамичное подорожание проезда в общественном транспорте г. Улан-Удэ.Заметно повысились и тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Вряд ли гражданам стоит ждать, что инфляционные итоги Бурятии по семи месяцам будут оптимистичнее. Магазины, кафе перенесут рост тарифов ЖКХ в свои цены.Скорее всего, «таежная, озерная, степная» и дальше будет иметь картину заметно хуже всероссийской.До кучи, из южных регионов-житниц приходят вести о том, что во многих местах будет не очень хороший урожай зерновых. Как это отразится на ценах в магазинах на макаронную продукцию и хлеб? С тревогой ждем подорожания. Федеральные власти вполне могут осенью отдать регионам приказ начать в административном порядке регулировать розничные цены на основные группы продовольствия. Почему нет? Для защиты интересов населения это, считаем, очень хороший метод.Однако как бы не получилось, что даже в таком случае осенью «регулируемые» спагетти, рожки и другая, макаронная, к примеру, продукция все равно окажется дороже, чем сейчас. Полагаем, лучше начинать запасать впрок «долгоиграющие» продукты прямо сегодня по летним ценам. Ну или ехать жить в регионы, где теплее климат и меньше расходов на отопление, одежду и пр.Согласно прогнозной оценке УФНС по Бурятии, выполнение бюджетных показателей по доходам за 2025 год, которые администрируют налоговые органы, в консолидированный бюджет республики ожидается в размере 62,17 млрд рублей.– Это составляет 101,3% от принятых бюджетных назначений, – сообщил Ендон Жалсапов, руководитель УФНС по Республике Бурятия.Как мы понимаем, налоговики хотят увеличить сборы больше, чем на процент. И темпы собираемости налогов неплохи. В том числе за счет того, что богатые жители республики стали больше платить по НДФЛ.В Бурятии за первые шесть месяцев 2025 года собрано 12,8 млрд рублей подоходного налога – 43% от плана.– Из этой суммы налогов по повышенной ставке 15% (напомним, с этого года подоходный налог платится по прогрессивной шкале: чем выше доход – тем выше налог. – Прим. ред.) поступило 215,2 млн рублей. Всего в 2025 году запланировано поступление НДФЛ в размере 29,796 млрд рублей. Для сравнения, за 2024 год поступление НДФЛ составило 28,009 млрд рублей, – пояснили в бурятском УФНС.А вот по налогу на прибыль организаций полугодовая ситуация гораздо лучше. Рубли текут рекой. Полагаем, не последнюю роль в валовом сборе сыграло заметное увеличение ставки налога (как известно, власти активно увеличивают различные ставки налогов, пошлин, штрафов, сборов).Правда тут в выигрыше от процентной реформы оказался федеральный бюджет, а не республиканский. Налог на прибыль является расщепляемым. Для республики ее «кусок» налога - как в песне из советского фильма «Кубанские казаки»: «каким ты был, таким остался».– Основная ставка налога на прибыль с 01.01.2025 составляет 25%. Из них 8% зачисляется в федеральный бюджет, 17 % - в бюджеты субъектов РФ. Ранее ставка налога на прибыль составляла 20%. Из них 3% поступало в федеральный бюджет и 17% зачислялось в бюджеты субъектов Российской Федерации, – отметил на сей счет Ендон Жалсапов.Но, оценивая все в рублях, мы видим, что в республиканский бюджет поступило за полгода 5,154 млрд рублей – 55,8% от плана. Гораздо оптимистичнее, чем по НДФЛ.Политика властей ведет к постоянному подорожанию официально производимого алкоголя. Точки его легальной продажи тоже теснят. Так, в Бурятии после запрета розничной продажи алкоголя в многоквартирных домах закрылся целый ряд алкомаркетов «шаговой доступности» и мини-«наливаек».Официальная водка становится для малообеспеченных жителей Бурятии, по сути, чем-то вроде черной икры. Бедняки знают, что она есть, но при необходимости употребляют то, что по карману. Со всеми вытекающими отсюда последствиями. За полгода в бюджет республики акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% поступило на сумму 495,7 млн рублей. Только 34,5% от годового плана.За 2024 год поступление составило 1,175 млрд рублей. На этот год запланировано поступление акцизов с алкоголя на амбициозные 1,437 млрд рублей. Жизнь, вероятно, обеспечит к концу декабря изумленное «акцизное похмелье». По топливным акцизам ситуация идет примерно в том же направлении.Наряду с горячительным дорожает и российское горючее (бензин, дизтопливо, моторные масла). Но в первом полугодии в Бурятии поступило соответствующих акцизов в размере 40,6% годового плана. Показатель слабый, учитывая, что план на 2025 год гораздо выше прошлогоднего. Власти ждут поступления аж 6,762 млрд рублей (за весь прошлый год поступило 5,155 млрд).Сможет ли пик теплого сезона переломить картину, увидим по итогам третьего квартала. Но активно ездить на машине тоже становится занятием не для бедных. А на полноприводной так вообще...С точки зрения потребителя, между горячительным и горючим есть большая разница. В первом случае имеются обходные пути и можно найти алкоголесодержащую продукцию, альтернативную официальной. Во втором случае это невозможно. Ну кто и где вам продаст бензин, произведенный кустарным методом в гараже?Хорошее слово надо сказать про самых мелких предпринимателей Бурятии, а именно самозанятых. Чаще всего они работают в одиночку.За полгода в бюджет Бурятии налога на профессиональный доход (НПД) поступило 102,5 млн рублей (51,7% от плана). Как отметила бурятская налоговая служба, в 2025 году запланировано поступление НПД в размере 198,3 млн рублей. За 2024 год поступление составляло 157,3 млн рублей.Налицо рост оборотов самозанятой отрасли. При этом надо иметь в виду, что налог, который платит самозанятый, не весь идет в бюджет – 37% уходит во внебюджетный ФОМС.Полугодовые поступления от предпринимателей на «упрощенке» выразились в сумме 2,754 млрд рублей - это целых 61,5% от годового плана. Всего в 2025 году ожидается поступлений на 4,478 млрд рублей. Для сравнения, за 2024 год собрали 4,346 млрд рублей.По НДС же складывается весьма грустная картина. Прошло полгода, а в бюджет поступило только 916,2 млн рублей. Даже миллиарда не набралось, хотя по итогам всего прошлого года было 3,378 млрд.Зато динамично собирается налог на добычу полезных ископаемых. За шесть месяцев республика получила 54,5% от годового плана.В федеральных СМИ можно часто встретить мнения, что экономика России «охлаждается», рост замедляется, есть трудности в разных отраслях. Ендон Жалсапов, руководитель УФНС по Бурятии, на просьбу высказать свое мнение об «охлаждении», воздержался от этого.– Всестороннюю оценку дает Министерство экономики Республики Бурятия, – сказал он.За первое полугодие 2025-го, по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, отмечен рост поступлений в консолидированный бюджет республики на 10,9%.Какие-то более промышленно развитые регионы, может быть, на самом деле подходят к спаду. К примеру, богатая углем Кемеровская область или кто-то другой. Так, на прошлой неделе прошло сообщение, что крупнейшие автозаводы России начинают переходить на сокращенную рабочую неделю. Но Бурятия не является экономическим великаном. Здесь не особо есть чему падать, так как мало что имеется. Поэтому поздравляем всех со стабильностью.