Общество 03.08.2025 в 11:54

В Бурятии прокомментировали увольнение медсестры, которая выходила замуж за умирающих участников СВО

После смерти тяжело раненых бойцов медсестра получала многомиллионные компенсации

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Текст: Иван Иванов
В Бурятии прокомментировали увольнение медсестры, которая выходила замуж за умирающих участников СВО

Женщина, работавшая при военном госпитале, пять раз вступала в браки с тяжелоранеными участниками СВО незадолго до их гибели. Как уверяют военкоры - с целью получения компенсационных выплат. Об этом заявил журналист Роман Алехин в интервью изданию aif.ru. Напомним, таких женщин в народе называют «черными вдовами». Они выходят замуж за военных, участвующих в спецоперации, короткое время живут вместе, но потом провожают мужей на СВО, чтобы в случае их смерти получить положенные государством выплаты.

«Одна из таких женщин устроилась работать при госпитале. Она выходила замуж за тех, кому осталось не так уж много. Когда это поняли, ее убрали оттуда», - отметил Алехин.

По словам военного волонтера, бойцы становятся более восприимчивыми к манипуляциям, попадая после напряженных боевых условий в гражданские. Психика военных, по словам Алехина, резко расслабляется. В чатах военкоры потребовали возбудить уголовное дело в отношении медсестры.

Улан-удэнский юрист Виктор Егоров по этому поводу высказывается так: «Мне непонятно, что вообще хотят военкоры получить от медсестры? Чего они поднимают шумиху и лезут в брачные отношения, которые их вообще не касаются? Когда боец и медсестра регистрировали брак в ЗАГСе или через уполномоченное лицо, я убежден, что там не было ни принуждения, ни обмана, ни насилия, все было добровольно и по обоюдному согласию. Иначе бы брак не зарегистрировали. Поэтому в моральном плане девица явно была не на высоте, но не нам ее судить. Но увольнять или тем более преследовать ее в уголовном порядке нет оснований».

По словам юриста, «такого закона как частое замужество в российском УК нет».


Фото: "Номер один"

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