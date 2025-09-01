Общество 01.09.2025 в 13:29
На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний
Его будут демонстрировать четыре раза
Текст: Карина Перова
Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ покажут яркое лазерное шоу в честь Дня знаний (0+). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков.
«Это подарок для всех наших учителей и учеников. Приходите всей семьёй, чтобы вместе отпраздновать и вдохновиться на новые успехи», - призвал мэр.
Жители и гости столицы Бурятии смогут увидеть шоу в 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00.
