На главной площади Улан-Удэ покажут лазерное шоу в честь Дня знаний

Сегодня на площади Советов в Улан-Удэ покажут яркое лазерное шоу в честь Дня знаний (0+). Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Игорь Шутенков.

«Это подарок для всех наших учителей и учеников. Приходите всей семьёй, чтобы вместе отпраздновать и вдохновиться на новые успехи», - призвал мэр.

Жители и гости столицы Бурятии смогут увидеть шоу в 20:30, 21:00, 21:30 и 22:00.

Возрастное ограничение 0+