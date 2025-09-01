В Улан-Удэ рабочие бросили старый газон после ремонта на стадионе

В Улан-Удэ рабочие, занимавшиеся заменой покрытия на стадионе по улице Приречная (рядом с Авторынком), бросили на тротуаре старый газон и материалы. Пост с возмущениями появился в паблике «Аноним 03».

«Конечно, это хорошо, что стадион отремонтировали. Но кому оставили старое покрытие, которое бросили рядом на тротуаре? Кто должен его убрать? Ходим и запинаемся теперь об него уже несколько недель. Почему в Улан-Удэ не могут убрать за собой после ремонта, будь то тепловые сети, стадион и т.д.», - негодуют горожане.

В комментариях под постом сегодня появился ответ от администрации Октябрьского района. Там заявили, что новый газон постелили совсем недавно – в прошлый четверг. Территорию обещали убрать завтра до конца дня.