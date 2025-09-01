В Улан-Удэ закроют железнодорожный переезд

В ночь с 1 на 2 сентября в Улан-Удэ будет ограничено движение автомобилей через железнодорожный переезд в п. Горького. Его временное закрытие связано с производством ремонтно-путевых работ.

Как сообщили в группе Восточно-сибирской железной дороги, время закрытия переезда – с 23:00 до 06:00.

- Проезд автомобилей на указанном участке будет осуществляться в реверсивном режиме. Просим отнестись с пониманием и учитывать эту информацию при планировании поездок, - добавили железнодорожники.

Фото: Номер один