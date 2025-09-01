В Улан-Удэ выбрали образцовый двор

В столице Бурятии подвели итоги конкурса «Улан-Удэнский двор образцового содержания». Победителем признан двор по улице Борсоева, 13. За победу в конкурсе управляющей организации ООО «ЖЭУ-2» вручили диплом, информационный знак «Двор образцового содержания» для размещения на фасаде дома и подарочный сертификат в строительным магазин.– Конкурс наглядно демонстрирует, насколько важна совместная работа мэрии Улан-Удэ и каждого жителя для улучшения городской среды. Вы проявили свое творческое вдохновение и трудолюбие, создав настоящие образцы благоустроенного двора, которым теперь гордятся и любуются ваши соседи. Пусть ваш пример вдохновит остальных горожан активно участвовать в благоустройстве дворов и сделает жизнь в нашем городе ещё комфортнее и приятнее, – поздравил участников первый заместитель мэра по развитию инфраструктуры Сергей Гашев.Конкурс проходил с 15 июля по 15 августа. Комиссия оценивала чистоту и санитарное состояние территории, эстетическое оформление двора, состояние дорожного покрытия, порядок в местах общего пользования, а также проверяла наличие указателей улиц и домов.– Мы закупили очень много кустарников, посадили вдоль подъездов. Получилась аллея. ЖЭУ-2 все наши «хотелки» помогают реализовать. Очень много новых клумб, много арт-объектов новых. Их мы делаем сами: например, божьих коровок садим на пеньки, – рассказала жительница дома №13 по улице Борсоева Наталья.