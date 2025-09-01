17 жителей Улан-Удэ хватил инсульт накануне 1 сентября

Врачи Больницы скорой медицинской помощи рассказали, как прошло их последнее летнее дежурство. За последние два выходных дня – 30 и 31 августа – помощь потребовалась 289 жителям Бурятии, у 17-ти из которых случился инсульт.

Госпитализировать пришлось 78 человек из всех обратившихся в больницу и 9 из них экстренно прооперировать. В результате ДТП за помощью обратились 9 человек. С различными видами инсульта помощь потребовалась 17 жителям. Такое же количество горожан поступило в БСМП с тяжелыми состояниями вследствие употребления алкоголя

- Дорогие жители Бурятии. Современный ритм жизни часто заставляет нас забывать о себе, откладывать визиты к врачам и игнорировать сигналы организма о сбоях. Но важно помнить, что профилактика заболеваний и своевременное обращение к специалистам позволяют избежать серьезных проблем со здоровьем и сохранить качество жизни на долгие годы, - предупредили в пресс-службе БСМП.

Фото: loon.site