В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую

В Улан-Удэ продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры и на улице Бабушкина готовят место для новой полосы движения. Специалисты «Горлеса» там аккуратно выкапывают молодые тополя, чтобы пересадить их на Ключевской.

- Сейчас мы бережно выкапываем деревья и вскоре перенесём их на Ключевскую. Там уже растут тополя, но нужно добавить новые. Потом займёмся изгородью возле дома 25 на Бабушкина. Её высаживали около 4–5 лет назад. Эти растения тоже пересадим в другое место, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Ремонт улицы Бабушкина разбит на два этапа ввиду его большой протяженности. После завершения строительных работ улицу ждет благоустройство. Планируется высадка акации и восстановление газона.

- Сейчас подрядчик демонтирует старую систему полива. На следующий год её установят в новом месте — там, где будет новый газон, - добавила Григорьева.

