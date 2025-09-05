Общество 05.09.2025 в 14:41

В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую

С Бабушкина деревья перенесут на Ключевскую
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую

В Улан-Удэ продолжаются работы по улучшению дорожной инфраструктуры и на улице Бабушкина готовят место для новой полосы движения. Специалисты «Горлеса» там аккуратно выкапывают молодые тополя, чтобы пересадить их на Ключевской.

- Сейчас мы бережно выкапываем деревья и вскоре перенесём их на Ключевскую. Там уже растут тополя, но нужно добавить новые. Потом займёмся изгородью возле дома 25 на Бабушкина. Её высаживали около 4–5 лет назад. Эти растения тоже пересадим в другое место, - рассказала директор МБУ «Городское лесничество» Светлана Григорьева.

Ремонт улицы Бабушкина разбит на два этапа ввиду его большой протяженности. После завершения строительных работ улицу ждет благоустройство. Планируется высадка акации и восстановление газона.

- Сейчас подрядчик демонтирует старую систему полива. На следующий год её установят в новом месте — там, где будет новый газон, - добавила Григорьева.

Фото: мэрия города

Теги
тополя

Все новости

В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
05.09.2025 в 15:08
В Улан-Удэ тополя переедут с одной улицы на другую
05.09.2025 в 14:41
Семь студентов из Бурятии стали миллионерами
05.09.2025 в 14:31
В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей
05.09.2025 в 13:36
Монголия может отказаться от импорта пшеницы
05.09.2025 в 13:07
Половину Бурятии зальют дожди
05.09.2025 в 13:07
Полицейский попался на декларации
05.09.2025 в 13:00
Житель Бурятии сбежал из больницы под покровом ночи, переодевшись медиком
05.09.2025 в 12:46
В селе Бурятии открыли мемориальную доску в память о Герое России
05.09.2025 в 12:27
Жителя Бурятии приговорили к исправительным работам за смертельное ДТП
05.09.2025 в 12:24
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
В Бурятии 11 эпилептиков лишили водительских прав
Наличие данного заболевания является препятствием к управлению транспортом
05.09.2025 в 15:08
Семь студентов из Бурятии стали миллионерами
Их проекты оценили на конкуре студенческих стартапов
05.09.2025 в 14:31
В Бурятии сдали еще один дом для врачей и учителей
Здание построили в селе Новая Брянь
05.09.2025 в 13:36
Половину Бурятии зальют дожди
Погодка на эти выходные будет так себе
05.09.2025 в 13:07
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru