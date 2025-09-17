Жители Бурятии переориентировались на жесткие дискаунтеры

В первой половине текущего года российские сети жестких дискаунтеров показали совокупную выручку свыше 642 млрд рублей, что на 27% больше, чем годом ранее. Этот формат продолжает активное развитие на фоне общего замедления роста розничного рынка. В Бурятии, где потребители вынуждены серьезно экономить, также растет спрос на магазины низких цен. Высокий покупательский интерес делает данный сегмент привлекательным для бизнеса. Однако, по мнению экспертов, его дальнейший рост возможен прежде всего за счет территориальной экспансии, а не за счет увеличения объемов продаж в уже существующих магазинах.



Экономят на всем



Согласно данным Infoline, по итогам семи месяцев 2025 года число магазинов в сегменте жестких дискаунтеров (таких как «Светофор» и «Маяк») в России выросло на 9,1% в годовом выражении. В абсолютных цифрах прирост составил 963 точки, а общее количество достигло 11,5 тысячи. Выручка таких сетей по итогам первого полугодия составила 642,1 млрд рублей, что на 27% больше показателя годовой давности.

Рост в сегменте жестких дискаунтеров оказался существенно выше, чем в сегменте мягких (к которым относятся «Пятерочка» и «Магнит»). Количество торговых точек последних за тот же период увеличилось на 3,7%, а магазинов у дома - лишь на 0,7%. Выручка сетей мягкого дискаунтинга выросла на 17,1%.

- Прибыль традиционных супермаркетов в Улан-Удэ будет падать из-за того, что покупатели уже не так часто туда ходят, и причина этому проста - стоимость продуктов за последние годы увеличилась почти в два раза. А зарплаты и пенсии проиндексированы на гораздо меньшую сумму, соответственно, людям не стало хватать денег на еду, - говорит экономист из Улан-Удэ Анатолий Думнов.

По его словам, покупательский трафик в магазины сетей «Светофор» и «Маяк» значительно вырос в последние время, что неудивительно - люди стараются закупиться на целый месяц вперед. Особенно это заметно в период выдачи пенсий - в начале каждого месяца, когда в дискаунтерах «наблюдается столпотворение».

Малообеспеченные покупатели, в основном пенсионеры, приезжают в магазины и покупают там обычный набор продуктов: крупы, консервацию, масло и молоко.

- Уровень цен в дискаунтерах ниже, чем в обычных магазинах, в среднем на 10 - 15%, и это является решающим условием в выборе покупателей, - полагает экономист.

Как отмечает Анатолий Думнов, проблема касается не только пенсионеров, вынужденных считать каждую копейку, но и обычных граждан, в том числе бюджетников. Индексация их зарплат отстает от роста цен, и зачастую именно они оказываются в жестких тисках потребительских и ипотечных кредитов.

Кризис повлиял на спрос



В целом по стране статистика показывает: граждане все больше экономят на базовых товарах повседневной необходимости из-за стремительного роста цен, который, даже по официальным данным Росстата, с начала военных действий достигает 40%.



Число покупок одежды в январе-августе 2025 года сократилось на 8%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Платформы ОФД». Из-за инфляции 68% потребителей стараются найти скидки и акции, а 58% сознательно отказываются от определенных товаров, которые покупали раньше, показало исследование «Ромира».

В Улан-Удэ ситуация с доступом населения к дискаунтерам осложняется тем, что их очень мало по сравнению с другими городами, и они, как правило, расположены в наиболее удаленных точках, далеких от самого оживленного трафика.

- Они стали развиваться позже, когда все самые лакомые места в Улан-Удэ были переданы мэрией двум-трем самым крупным розничным сетям. Лишь гипермаркет «Маяк» на проспекте Автомобилистов расположен более-менее удачно, но он построен позже, когда розничные сети супермаркетов уже сформировались, - говорит Анатолий Думнов. Что касается дискаунтеров «Светофор», то они, как правило, находятся вдалеке даже от автобусных маршрутов, и до них надо добираться на автомобиле, что часто невыгодно для малообеспеченных жителей Улан-Удэ.

Радует покупателей лишь то, что тучи над дискаунтерами Бурятии развеялись после недавнего «наезда» контролирующих структур на сеть «Светофор».

Для справки: торговая сеть «Светофор» управляет 2,2 тыс. магазинов под брендами «Светофор» и «Маяк». Компания занимает пятое место среди крупнейших ретейлеров России, уступая только X5 Group, «Магниту», «Красному & Белому» и «Ленте».

«Светофор» решил вопрос

Россельхознадзор отозвал обвинения в распространении контрафактной продукции, ранее выдвинутые против сети «Светофор», сообщает New Retail.ru.



Напомним, ведомство публично назвало ретейлера «площадкой для сбыта фальсификата». Компания настаивала на необоснованности этих претензий и требовала аннулировать данную формулировку, что в итоге и подтвердило независимое экспертное заключение.

Тем не менее в Арбитражном суде иск «Светофора» к Роспотребнадзору остается нерассмотренным. Массовые проверки сети были инициированы по распоряжению правительства РФ. По их итогам возбуждено 314 административных дел, временно приостановлена работа 76 торговых точек, а общая сумма штрафов составила 1,2 млн рублей.

Надзорные органы предъявили ретейлеру претензии по четырем основным направлениям: нарушения сроков годности, условий хранения, отсутствие документов и неисправное оборудование. Результатом стало изъятие из оборота 300 тонн продукции. Однако в «Светофоре» санкции считают чрезмерными, настаивая, что часть нарушений была незначительной - например, поврежденная упаковка. Компания готовится оспорить в суде 17 протоколов.

Несмотря на давление, сеть устояла. Теперь главный вопрос: как она будет развиваться в условиях резкого падения спроса?

«Пятерочка», появившаяся в Улан-Удэ в начале года, по мнению покупателей, не оправдала возложенных на нее ожиданий. Цены там лишь незначительно ниже, чем в других магазинах. Важно понимать, что эта сеть не является жестким дискаунтером, а дефицит на рынке ощущается именно в этом формате, - поясняет Анатолий Думнов. Поэтому изменения на рынке неизбежны.

Сети должны потесниться

По словам улан-удэнского экономиста Николая Тетерина, существующая розничная сеть из традиционных супермаркетов и гипермаркетов будет меняться, причем довольно быстро.



- Они уже сейчас идут на очень существенное сужение ассортимента в пользу более дешевых позиций, но по эффективности им не догнать дискаунтеры, работающие в крупных городах России, - полагает Тетерин.

Приход в Бурятию таких высокоэффективных сетей с растущим трафиком возможен лишь при освобождении качественных торговых площадок. Это произойдет, если обанкротится местный ретейлер или собственник решит продать бизнес. Тогда пустующие помещения в удачных локациях займут федеральные дискаунтеры. Похожий сценарий уже реализовывался в «нулевые», когда распродавались сети «Гевс» и «Стам», однако главными бенефициарами тогда стали уже действовавшие на рынке игроки.

- Этой осенью традиционные супермаркеты в Бурятии, вероятно, начнут испытывать сильное падение продаж и столкнутся с ростом товарных остатков с истекающими сроками годности. Это всегда являлось большой проблемой для сетей, но в этот раз все будет хуже, тем более что из-за растущего курса доллара и юаня импорт резко подорожает к концу года. Оптимизация сетей начнет только нарастать, и часть площадей им придется освобождать, - полагает Николай Тетерин.

По прогнозам Союза торговых центров, из-за снижения спроса крупным ретейлерам придется оптимизировать до 40% площадей. С другой стороны, у покупателей появится больше способов сэкономить на покупках. Для пенсионеров, измученных бесконечной инфляцией, это станет хорошей новостью.