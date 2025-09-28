Житель Бурятии нашел артефакты по дороге на Байкал

На прошлой неделе в нашу редакцию обратился житель Прибайкальского района Бурятии Евгений Балаганский. На берегу Байкала он обнаружил необычную находку - два металлических наконечника. Чтобы идентифицировать артефакты и выяснить правильный алгоритм действий в такой ситуации, мы обратились к компетентным специалистам. Оказалось, что подобные предметы могут представлять историческую ценность, а их незаконное присвоение влечет за собой уголовную ответственность и крупный штраф.

Период плейстоцена

Бурятия продолжает удивлять богатым историко-культурным наследием. Новое свидетельство древнейшей истории нашего региона, к примеру, найдено в этом году в местности Вознесеновка (Тарбагатайский район). Во время исследований там обнаружили каменные орудия, нуклеус, производственные отходы и кости древних животных. Все материалы передали для изучения археологам. По словам специалистов, в перспективе данная территория станет объектом детальных геолого-палеонтологических и археологических изысканий.

В Иволгинском районе во время полевых работ обнаружены древние захоронения. Специалисты расчистили погребение, в котором сохранились человеческие останки и фрагменты керамического сосуда. Ученые также нашли местонахождение останков животных позднего плейстоцена - периода, который неформально называют «ледниковым». Он начался 2,588 млн лет назад и завершился 11,7 тыс. лет назад.

Помимо вышесказанного, в этом году совместная российско-монгольская экспедиция археологов провела масштабные раскопки на северном побережье озера Хубсугул, известного как «младший брат Байкала» из-за схожести происхождения и минерального состава воды. Ученые обнаружили захоронения X - XIV вв. с многочисленными артефактами. Эти находки позволяют проследить эволюцию погребальных обрядов и уточнить культурные связи местного населения с соседними регионами.

По информации портала «Иркутск онлайн», наиболее значимые артефакты обнаружены на могильнике Хух муст-7. Особый интерес представляет захоронение с восемью наконечниками стрел разнообразных форм, что является исключительной редкостью. Находки такого рода - ключевой источник для исследований. Они позволяют не только установить точную датировку памятника, но и реконструировать технологии производства, а также пролить свет на социальную организацию и перемещения древних популяций.

После находки встал на ноги

Коллекции музеев часто пополняются не только благодаря археологам, но и находкам обычных людей. Яркий пример - житель Мухоршибирского района, который передал в Музей истории Бурятии подлинный гуннский меч.

Евгений Балаганский, возможно, станет одним из тех, кто нашел артефакты, имеющие куда большее историческое значение. Благодаря этим предметам ученые смогут получить новые данные о древней истории Прибайкалья.

- Я пенсионер МВД, проживающий в селе Турунтаево Прибайкальского района. Работаю в местном спорткомплексе, держим с семьей скот и трудимся в деревне, - рассказывает о себе нашедший наконечники мужчина.

По словам мужчины, во время отдыха недалеко от Байкала он, проходя по привычной дороге к берегу, случайно наткнулся на металлический предмет.

- Если бы не повел по этой дороге своего внука Ивана, то вряд ли увидел бы. Предмет прямо сам вышел из-под пятки внука. Конечно, мне стало очень интересно, так как я люблю всякую старину. Навел камеру своего смартфона, на что интернет выдал информацию о том, что это наконечник стрелы монгольских племен. Сравнив фотографии, я понял, что это особенная вещь. Родные были очень удивлены такой находке. Ведь она лежала не глубоко в земле, а на поверхности. А когда возвращались, то обнаружил еще часть стрелы. Прочитал, что ранее уже в Иркутской области находили такой предмет - наконечник. Я готов сдать их в музей, - рассказывает Евгений Балаганский.

Также он отметил, что после этой находки его внук сделал первые самостоятельные шаги. Мужчина считает, что это определенно какой-то знак.

- Я очень надеюсь, что после находки специалисты заинтересуются, и в той местности начнутся археологические раскопки. Ведь по той дороге проезжает много машин, в том числе большегрузный транспорт, возможно, объект культурного наследия просто втаптывается и уничтожается, - комментирует Балаганский.

Вляпаться на полмиллиона

Мы решили выяснить, как правильно поступать в подобных ситуациях. Логично предположить, что обращаться нужно в музей - главное хранилище исторических артефактов. Однако в Музее истории Бурятии нам сообщили, что они не принимают археологические находки, берут лишь предметы утвари, имеющие ценность. Наше издание обратилось в комитет государственной охраны объектов культурного наследия. Там нашему герою только напомнили об уголовной и административной ответственности за нарушение правил обращения с археологическими ценностями.

Как оказалось, существует строгий регламент действий при обнаружении археологических находок, установленный Федеральным законом «Об объектах культурного наследия...». Незнание нормативных актов не освобождает от ответственности: за нарушения предусмотрены крупные штрафы по Административному кодексу и даже уголовное наказание.

В соответствии со статьей УК РФ незаконные поиск и изъятие археологических предметов из мест залегания влекут уголовную ответственность. Наказание варьируется в зависимости от тяжести деяния.

За действия, повлекшие повреждение или уничтожение культурного слоя - штраф в размере до 500 тыс. рублей, исправительные работы на срок до одного года либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если эти действия совершены на территории объекта культурного наследия, включенного в единый государственный реестр или признанного выявленным объектом культурного наследия, штраф возрастает до 700 тыс. рублей, а максимальный срок лишения свободы - до четырех лет.

Отдельная строгость закона предусмотрена для случаев с применением специальных технических средств: металлоискателей, радаров и иного оборудования. За это максимальное наказание достигает штрафа в размере до 1 млн рублей либо лишения свободы на срок до шести лет. При этом Евгений Балаганский подчеркивает, что действовал без какого-либо корыстного умысла. Он наткнулся на артефакты совершенно случайно во время прогулки и подобрал их, руководствуясь лишь желанием сохранить находку.

- Сбор предмета с памятника, не имея лицензии, это разрушение объекта культурного наследия. Если человек все же подобрал предметы, но без злого умысла, то есть специально не искал, не использовал металлоискатель, то ему необходимо сдать в любой государственный музей через составление акта-приемки предмета. Все предметы археологии в нашей стране принадлежат только государству и являются частью Музейного фонда РФ. Все случайные находки в любом случае проходят через музейных специалистов, - поясняет консультант комитета государственной охраны объектов культурного наследия Юлия Антонова.

По закону проведение так называемых «подъемных сборов» на территории памятников археологии действительно допускается исключительно на основании специального разрешения - открытого листа. Право на изъятие археологических предметов, даже залегающих на поверхности, предоставлено только профессиональным археологам, получившим такой документ на конкретный вид работ.

Объектом же археологического наследия признаются частично или полностью скрытые в земле или под водой следы существования человека в прошлые эпохи, включая все связанные с ними артефакты и культурные слои. Основным источником информации о таких объектах служат археологические раскопки или находки. К ним относятся городища, курганы, грунтовые могильники, древние погребения, селища, стоянки, каменные изваяния, стелы, наскальные изображения, остатки древних укреплений, производств, каналов, судов, дорог, места совершения религиозных обрядов, а также культурные слои, официально отнесенные к объектам археологического наследия.

Наконечник из Средневековья

Консультант комитета государственной охраны объектов культурного наследия Юлия Антонова по фотографиям идентифицировала находки как железные черешковые наконечники стрел. По ее оценке, эти артефакты относятся к военному вооружению монгольского периода раннего Средневековья и датируются IV - VIII вв.

- Любой археологический предмет имеет научную ценность. Наконечники характерны для погребальных памятников, вероятно, там есть грунтовые захоронения. Рядом с Горячинском уже есть обследованные и выявленные объекты. Но, возможно, это место еще не открыто. Но, чтобы выявить его как памятник, нужен археолог с открытым листом, то есть с лицензией. После обследования он подает нам уведомление о выявлении объекта, дает название местности, указывает координаты поворотных точек и пр., - прокомментировала консультант.

Безусловно, каждая археологическая находка, даже случайная, это не обуза, а потенциальный ключ к новым открытиям. Подобные обнаружения являются прямым поводом для организации дальнейших исследований местности, так как могут указывать на наличие неизвестного ранее археологического памятника.

Что касается музейного учета, то да, процедура описания и включения предмета в государственный фонд - процесс трудоемкий. Однако он является не бюрократической формальностью, а важнейшей научной работой, обеспечивающей сохранность и изучение наследия для будущих поколений. Каждая такая карточка это не просто учетная запись, а начало новой страницы в летописи истории.

Жаль, что наши первоначальные редакционные запросы не нашли отклика. Надеемся публикация этой статьи послужит стимулом для научного сообщества обратить внимание на данную находку и инициировать ее профессиональное изучение.