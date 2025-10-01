В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков

Этим летом в столице Бурятии обеспечили работой 1140 подростков. Их трудоустроили при содействии администрации города.

Ребята работали в школах, культурных и молодежных организациях, учреждениях дополнительного образования. Они были садовниками, делопроизводителями, разнорабочими, помогали в благоустройстве территорий, а также выполняли работы по хозяйственной части.

«Впервые был реализован проект по трудоустройству подростков на Улан-Удэнском локомотивовагоноремонтном заводе. Предприятие помогло устроить 10 человек с зарплатой от 35 до 40 тысяч рублей. Там ребята работали помощниками слесарей, токарей и на вспомогательных должностях», - отметили в мэрии.

Приоритетное право на трудоустройство предоставлялось детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Но подработать в летние каникулы могли все желающие подростки города.