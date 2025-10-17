Житель Улан-Удэ отделался условкой за сбитого пешехода

Днем 18 ноября 2024 года водитель автомобиля «Мазда» на нерегулируемом пешеходном переходе сбил женщину. Мужчина ехал во второй полосе и видел, что другие автомобили, двигавшиеся в попутном направлении по правой полосе, остановились. Он же притормозить не счел нужным, в результате совершил ДТП. Пешеход получила серьезные травмы.

Водитель, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, расположенному в районе здания № 27 по ул. Бабушкина, обозначенному дорожными знаками «Пешеходный переход» и дорожной разметкой «Зебра», в нарушение ПДД не принял во внимание, что следовавшие впереди него в попутном направлении по правой (соседней) полосе движения транспортные средства друг за другом произвели остановку перед пешеходным переходом, что в создавшейся дорожной обстановке представляло возможную опасность для его дальнейшего движения (транспортные средства остановились перед нерегулируемым пешеходным переходом, предназначенного для пересечения пешеходами данного участка дороги).

«Таким образом, проявил преступную небрежность, не предвидя возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (в виде причинения тяжкого вреда здоровью человека по неосторожности), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должен был и мог их предвидеть, поскольку управлял транспортным средством, относящегося к категории источников повышенной опасности», - говорится в материалах дела.

Октябрьским районным судом г. Улан-Удэ Республики Бурятия 04 августа 2025 года рассмотрено в особом порядке уголовное дело в отношении ранее судимого гражданина Т. по его обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ, квалифицированного судом как нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Двигаясь далее, мужчина сбил женщину, пересекавшую дорогу по указанному пешеходному переходу справа налево относительно следования автомобиля «Мазда».

В результате дорожно-транспортного происшествия, пешеход получила закрытый косой перелом средней трети диафиза обеих (большеберцовой и малоберцовой) костей левой голени со смещением костных отломков. Данные повреждения в совокупности расцениваются как причинившие тяжкий вред здоровью.

Водитель, управлявший транспортным средством, ранее был судим.

Октябрьский районный суд назначил ему наказание в виде одного года лишения свободы условно с испытательным сроком один год.



Фото: "Номер один"