Общество 18.10.2025 в 16:54

Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Приволье в Днепропетровской области

Населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Приволье в Днепропетровской области

Военнослужащими 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» взят под контроль населенный пункт Приволье Днепропетровской области.

В результате боевых действий бойцы взяли под контроль район обороны противника и продвинулись более 4 км в глубину. Благодаря слаженной работе операторов БпЛА и артиллерийских расчетов, штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления.

Небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск «Восток» в Днепропетровской области.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей.

Фото: скриншот видео

Теги
СВО

Все новости

Подразделения группировки войск «Восток» освободили село Приволье в Днепропетровской области
18.10.2025 в 16:54
В Бурятии стартовал Чемпионат по конкуру и выездке
18.10.2025 в 13:20
В далеком районе Бурятии работает группа врачей-красавиц
18.10.2025 в 11:31
При тушении пожара в селе Бурятии обнаружено тело мужчины
18.10.2025 в 09:39
В Бурятии разорвут контракт с проблемным подрядчиком Третьего моста
18.10.2025 в 09:27
Аэропорт «Байкал» снова стал международным
18.10.2025 в 08:00
«Хочу дарить людям счастье»
18.10.2025 в 07:00
В Бичуре увековечили память казаков-основателей
17.10.2025 в 21:27
В Бурятии 121 семью обеспечат новой крышей над головой
17.10.2025 в 17:38
Два человека попали в больницу из-за пожара в бараке в Улан-Удэ
17.10.2025 в 17:35
ЗУРХАЙ
с 15 по 21 октября

Читайте также
В далеком районе Бурятии работает группа врачей-красавиц
Красотой девушек похвастались в районной группе Закаменского района
18.10.2025 в 11:31
В Бурятии разорвут контракт с проблемным подрядчиком Третьего моста
Такое решение принял глава республики
18.10.2025 в 09:27
Аэропорт «Байкал» снова стал международным
Монгольская авиакомпания прорубила заграничный «железный занавес»
18.10.2025 в 08:00
«Хочу дарить людям счастье»
Самый крупный в мире сумоист Анатолий Михаханов рассказал о своей новой личной жизни
18.10.2025 в 07:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru