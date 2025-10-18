Военнослужащими 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36 гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» взят под контроль населенный пункт Приволье Днепропетровской области.

В результате боевых действий бойцы взяли под контроль район обороны противника и продвинулись более 4 км в глубину. Благодаря слаженной работе операторов БпЛА и артиллерийских расчетов, штурмовые подразделения вышли к естественному барьерному рубежу реки Янчур, создав выгодные условия для дальнейшего наступления.

Небольшой населенный пункт имеет важное значение для дальнейших действий группировки войск «Восток» в Днепропетровской области.

Военнослужащие группировки войск «Восток» продолжают успешно вести боевые действия против украинских неонацистов, выбивая противника из укреплённых позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей.

