Автомобильный пятачок в Улан-Удэ превратили в зеленый островок

В Улан-Удэ вместо парковочной зоны на улице Путейская теперь красуются десятки деревьев. На месте бывшего автомобильного пятачка высадили 54 сосны.

- Зелёный островок поспособствует чистому воздуху и хорошему настроению. Будем надеяться, что все саженцы приживутся и скоро станут настоящим украшением района. Если живёте рядом — приходите полюбоваться на преображение! Теперь здесь будет пахнуть хвоей и станет ещё уютнее, - сообщили в МБУ «Городское лесничество».

В городе уже вовсю идёт подготовка к зиме. Сотрудники лесничества проверяют состояние молодых деревьев, убирают, где необходимо, листву.

Фото: МБУ «Городское лесничество