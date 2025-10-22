К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок

К жителям посёлка Наушки Кяхтинского района Бурятии повадился ходить маленький рысенок. На место выезжал госинспектор Бурприроднадзора Вячеслав Телешев. Он три дня пытался «засечь» животное, но зверь то убегал днем, то появлялся ночью.

Сегодня хищника удалось поймать – он забрался на березу. Специалисты запечатлели его на видео. В случае выхода диких животных жителей просят сообщать в ЕДДС района.

«С животным все в порядке, возможно, рысенок пришёл к людям после гибели мамы. Зверя выпустили подальше от населённого пункта, в естественную среду обитания, в тайгу на границе с Монголией», - отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, в соседнем Забайкальском крае рысь забралась на электроопору. Там история тоже закончилась хорошо – животное спасли и выпустили в дикую природу.