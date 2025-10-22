Общество 22.10.2025 в 13:25

К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок

Его ловили несколько дней
A- A+
Текст: Карина Перова
К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
Фото: Бурприроднадзор

К жителям посёлка Наушки Кяхтинского района Бурятии повадился ходить маленький рысенок. На место выезжал госинспектор Бурприроднадзора Вячеслав Телешев. Он три дня пытался «засечь» животное, но зверь то убегал днем, то появлялся ночью.

Сегодня хищника удалось поймать – он забрался на березу. Специалисты запечатлели его на видео. В случае выхода диких животных жителей просят сообщать в ЕДДС района.

«С животным все в порядке, возможно, рысенок пришёл к людям после гибели мамы. Зверя выпустили подальше от населённого пункта, в естественную среду обитания, в тайгу на границе с Монголией», - отметили в надзорном ведомстве.

Добавим, в соседнем Забайкальском крае рысь забралась на электроопору. Там история тоже закончилась хорошо – животное спасли и выпустили в дикую природу.

Теги
рысь наушки бурприроднадзор

Все новости

Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
22.10.2025 в 14:51
Петр Мордовской: «Пожар легче предотвратить»
22.10.2025 в 14:42
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
22.10.2025 в 14:11
Яркая тарелка –– залог крепкого здоровья
22.10.2025 в 14:07
В Бурятии выбрали лучшего студента СПО
22.10.2025 в 14:02
Жителю Улан-Удэ дорого обойдется избиение медика
22.10.2025 в 13:39
К жителям посёлка в Бурятии повадился ходить маленький рысенок
22.10.2025 в 13:25
Рядом с Селенгинским ЦКК в Бурятии вспыхнул пожар
22.10.2025 в 13:24
ЗУРХАЙ
с 22 по 28 октября

Читайте также
Монголия стала первой зарубежной площадкой олимпиады президентской академии России
Победители олимпиады смогут пройти бесплатное обучение в РАНХиГС
22.10.2025 в 14:58
Работник СТО в Бурятии оказался автоугонщиком
Угнанную машину клиента он бросил в другом районе
22.10.2025 в 14:51
«У меня в мыслях не было, что он может подставить»
Беременная дочь обвинила отца-бизнесмена в том, что он повесил на нее миллионный долг
22.10.2025 в 14:21
В центре Улан-Удэ на месяц перекроют движение
Его ограничат сразу на двух перекрестках
22.10.2025 в 14:11
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru