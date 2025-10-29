Общество 29.10.2025 в 06:00

В Бурятии драка ученика с учителем закончилась примирением

Кураторство над подростком взял участник спецоперации
Текст: Лариса Ситник
Фото: архив «Номер один»
Восьмиклассник, подравшийся с преподавателем физики в средней школе в Поселье, принес педагогу свои извинения. Это произошло после нескольких встреч заинтересованных сторон, в том числе с участниками конфликта.

- После конфликта мальчик и его мама принесли извинения учителю, они признали свою ошибку. Все силы администрации образовательного учреждения, органов власти, общественности сейчас направлены на то, чтобы учебный процесс продолжался в школе с минимальными негативными последствиями, - сообщил руководитель проектного офиса по реализации проекта «Бесшовное патриотическое воспитание в Республике Бурятия» Андрей Бородин.

Как он отметил, стороны признают свою взаимную вину за случившееся. За прошедший период после инцидента прошло несколько встреч заинтересованных сторон, включая самих участников конфликта. 

- Приняли решение, что все пойдут на сближение, - сказал Бородин. - Отец ребенка в настоящее время работает вахтовым методом. Кураторство над подростком взял курсант программы «Патриоты Бурятии», участник специальной военной операции Владимир Раднаев. Он стал наставником, будет оказывать поддержку и помощь мальчику.

Как сообщал ранее «Номер один», учителю физики, принимавшему участие в конфликте, 39 лет. Он имеет высшее образование по направлениям «физика» и «математика», является выпускником Физико-математической школы при Новосибирском государственном университете, окончил бакалавриат в НГУ, магистратуру в Бурятском госуниверситете. Работает в школе Поселья третий год. В школе отмечали, что педагог работал с высокой нагрузкой, совмещая преподавание и системное администрирование.

Также Андрей Бородин отметил, что учителю оказывается всяческая помощь, он будет привлекаться к занятиям с одаренными детьми - участниками олимпиадного движения по физике и математике. 

- В том числе, чтобы вывести его на иной уровень работы, чтобы он не остался с этой кризисной ситуацией один на один, - пояснил Бородин.

Также он добавил, что отдельная работа ведется и с директором Посельской школы: администрация учреждения образования должна научиться выступать гарантом соблюдения прав как учителей, персонала, так и учащихся.

После случившегося в Бурятии приняли решение создать республиканский родительский комитет. Задача новой структуры — совместно с педагогическим сообществом создать условия для здорового во всех отношениях образовательного и воспитательного процесса в школах региона.

- Не бывает худа без добра. Произошедшее - повод более серьезно посмотреть на происходящее в сфере образования, на взаимоотношения между учителями и детьми. Мы отрабатываем так называемую модель «значимого взрослого»: ищем родителей-активистов, талантливых педагогов, тренеров спортивных школ, музыкальных и художественных школ, авторитетных воспитателей, о которых идет народная молва - будем привлекать их для внеклассной работы с подростками. Одна из важных целей - борьба с повсеместным употреблением детьми ненормативной лексики, - сказал Бородин.

Напомним, драка между учеником и учителем-мужчиной произошла в Посельской средней школе Иволгинского района 17 октября. Несовершеннолетний получил травму - перелом кисти, которую сам же и сломал об голову учителя. Педагог, в свою очередь, обратился в БСМП с жалобами на тошноту, рвоту, сильные головные боли. Ему диагностировали сотрясение головного мозга.

В отношении должностных лиц - администрации образовательного учреждения - возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Учитель   отстранен от работы до выяснения всех обстоятельств.
