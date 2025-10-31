Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике

На Театральной площади в Улан-Удэ 31 октября с 14:00 до 16:00 часов в рамках празднования Дня народного единства проведут бесплатные консультации по правовым вопросам.

Там будет стоять специальный мобильный офис, где граждан примут адвокат и нотариус Бурятии.

Консультацию можно будет получить по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права. Также консультации не касаются коммерческих сделок. Эти услуги оказываются в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.

Возрастное ограничение 18+