Общество 31.10.2025 в 10:33
Жители Улан-Удэ получат бесплатную юридическую помощь в микрике
Специальный мобильный офис будет стоять на Театральной площади
Текст: Карина Перова
На Театральной площади в Улан-Удэ 31 октября с 14:00 до 16:00 часов в рамках празднования Дня народного единства проведут бесплатные консультации по правовым вопросам.
Там будет стоять специальный мобильный офис, где граждан примут адвокат и нотариус Бурятии.
Консультацию можно будет получить по правовым вопросам, за исключением уголовного и административного права. Также консультации не касаются коммерческих сделок. Эти услуги оказываются в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи.
Возрастное ограничение 18+