В Улан-Удэ царская развалюха грозит похоронить своих жильцов

Казалось бы, после череды прокурорских побед место дому в новой программе расселения было гарантировано. Но этого не произошло. Жители, с которыми пообщалось наше издание, не могут понять логики происходящего.





«Утвержден график ремонта нашего дома. До 2018 года - система электроснабжения, 2020 - несущие наружные стены, 2023 - система холодного водоснабжения, 2028 - крыша, канализация. В августе 2018 года наш дом неожиданно исключили из программы по капитальному ремонту, вернув жильцам суммы, оплаченные за период действия программы», - сообщили депутату.





В Бурятии, кажется, определился главный претендент на звание самого аварийного жилья. Это ветхое одноэтажное здание № 82 на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ. Построенное 120 лет назад, оно разрушается на глазах. Ирония судьбы… Ровесник первой русской революции теперь ждет своей, жилищной, которая наконец определит его дальнейшую судьбу.Парадоксально, но судьба этого девятиквартирного дома неразрывно связана с историей, о которой сегодня вспоминают нечасто. В отличие от Октябрьской революции 1917 года, события 1905 года носили иной характер. Однако именно тогда, под давлением обстоятельств, царь подписал манифест о создании первого в истории России парламента - Государственной Думы. Спустя более чем сотню лет этот институт власти сохраняется, и в будущем году жителям Бурятии вновь предстоит выбирать своих депутатов.Сегодня 120-летний ветеран, давно ожидающий своего сноса, стал объектом активной людской борьбы за потенциальное расселение. Власти Бурятии уже утвердили программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. Однако среди 13 домов, включенных в план на 2025 - 2026 гг., революционной развалюхи не оказалось.Летом прошлого года администрация г. Улан-Удэ выпустила распоряжение: признала дом аварийным и подлежащим сносу. Срок расселения установили до конца 2034 года. Решение встревожило прокуратуру Железнодорожного района. В связи с наличием угрозы жизни и здоровью проживающих райпрокурор подал иск о сокращении срока, и осенью прошлого года победил. Фемида установила новый срок - до конца 2025 года.Горадминистрация подала «апелляшку», и суд второй инстанции смягчил решение. Расселить жителей постановили до конца 2026 года. Но чиновников не устроило и это. Мэрия обратилась в Восьмой кассационный суд, однако весной текущего года решение Верховного суда Бурятии устояло.Ветхий дом доживает свои деньки. В нем постоянно искрит и горит проводка, а стены поражены плесенью и грибком. Фундамент и несущие конструкции деформированы, а запас сейсмостойкости исчерпан - здание не выдержит даже толчков силой 2 - 2,5 балла.- У меня трое маленьких детей, и жить в доме невозможно. Двое учатся в школе, и им готовиться к урокам там нет условий. У нас уровень освещения - как со свечкой. А недавно загорелись обветшавшие провода, и если бы вовремя никто не зашел, то все сгорело бы. Электрик сказал, что нет смысла менять один отрезок проводки, так как она вся сыпется от старости, надо все менять, а это огромные деньги – 140 - 150 тыс. рублей. Очень холодно, а обогреватель не включишь. Вскипятить электрочайник уже стало проблемой. На кухне водой не пользуемся - от старости трубы забиты, но их не прочистишь. Отовсюду страшно дует холодом. Мы были вынуждены уйти, снимаем дом. Сейчас за квартирой присматривает родственница, ведь оставлять нельзя. Загорится и все. Какие-то испарения в доме, влажность, грибок, холод. Видимо, трубу прорвало. Безобразие. Люди топят-топят печки, а толку нет, отапливаем улицу, - пожаловалась одна из жительниц.Зимой жизнь в доме замирает. Полы выстывают так, что вода кристаллизируется прямо в бутылках, а о том, чтобы ходить в легкой обуви, не может быть и речи.- Мы в доме живем с 1980 года и постоянно ходим в валенках, потому что невозможно без них. Двери из общего коридора закрываем войлоком, но бесполезно. Дом построен в 1905 году для работников железнодорожного депо города Верхнеудинска. Вообще дома на нашей улице строили для железнодорожников. С момента ввода в эксплуатацию единственный раз капитальный ремонт был, когда в наш дом провели холодное водоснабжение и сделали водоотведение. Это 1967 год. Отопление в доме печное, - рассказала другая жительница.Безысходность ситуации подчеркивает и официальный вердикт энергетиков. Проверка по жалобам жителей показала, что проблемы с электричеством возникают не на линии, а внутри самого аварийного дома.Жители пишут жалобы во все инстанции, но решение очевидных проблем буксует на месте.Когда в 2014 году в Бурятии формировали программу «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Бурятия», злополучный МКД включили в нее. Программу утвердило правительство республики. Однако потом начались чиновничьи странности. Люди описали их, к примеру, в заявлении на имя депутата Хурала Вадима Бредний.В разговоре с «Номер один» люди отметили, что исключение их дома из программы капитального ремонта подозрительно совпало с наступлением тех лет, когда должны были начаться работы.Возмущенные улан-удэнцы начали искать правду и обратились в мэрию с требованием объяснить, на каком основании их дом убрали из программы. В ответ Александр Тюрюханов, тогдашний и. о. председателя комитета городского хозяйства, заявил, что не может предоставить информацию о мотиве исключения, так как «подобные документы хранятся не более пяти лет».В 2024 году Фонд капремонта пояснил народу, как исключили их МКД.Программа капитального ремонта многоквартирных домов формируется и корректируется правительством на базе информации от муниципалов. Основанием для вычеркивания МКД явилось письмо комитета городского хозяйства мэрии г. Улан-Удэ от 2017 года, в котором муниципалы назвали объект домом блокированной застройки, а не МКД.Поясним, вины Фонда капремонта в исключении нет. Раз мэрия вычеркнула дом из программы, Фонд убрал его из своего плана работ. Закон запрещает Фонду тратить деньги на дома вне программы.Александр Тюрюханов в прошлом году тоже внезапно сообщил гражданам, что МКД исключили, так как его отнесли к категории «дом блокированной застройки». После такого поворота жильцы дома стали подозревать, что годом ранее Тюрюханов водил их за нос, говоря, что не может пояснить причину исключения.По факту неправомерного отнесения МКД к категории «дом блокированной застройки» и его исключения из программы капремонта Следком расследовал уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий». Однако, как негодуют жители, никто не наказан, хотя из-за исключения сорвано проведение остро необходимых работ.Граждане удивляются, как проблемы вокруг их дома возникают на пустом месте. Взять экспертное заключение о техническом состоянии МКД. Люди рассказывают, что его подготовила коммерческая фирма, а заказчиком выступил комитет городского хозяйства администрации г. Улан- Удэ. Когда жители нашли этот документ в интернете и прочли, они были шокированы.В заключении частного эксперта обнаружились грубые несоответствия. Он утверждал, что здание не эксплуатируется и является бесхозным, хотя на самом деле в нем проживают люди. Кроме того, эксперт ошибся в годе постройки, указав 1935-й вместо 1905-го, и заявил, что форма собственности не определена. Подобное качество работы, разумеется, вызвало возмущение жителей.- Он указал, что физический износ оценен в 82% по состоянию на 2004 год. Почему не определен процент износа на текущий момент, ведь это заключение от 2024 года? Сейчас износ, думаем, составляет 100%, - не понимают жители, отмечая, что, слава богу, горе-эксперт все же указал: здание лучше всего снести.Активность улан-удэнцев принесла первые результаты. На приеме у мэра они добились пересмотра экспертного заключения. В сентябре этого года принято решение о внесении исправлений в документ. Сроки корректировок пока неизвестны, однако ситуацию двигает и прокуратура Железнодорожного района, предписавшая комитету городского хозяйства устранить несоответствия между заключением и реальным положением дел.Теперь главный вопрос: что будет с недобросовестной фирмой? Понесет ли она наказание и будет ли оштрафована или внесена в реестр недобросовестных подрядчиков? Муниципалы пока не дают ответа.Лабораторно-инструментальные исследования воздуха близ дома выявили в текущем году превышение норматива по диоксиду азота. Также зафиксировано превышение норм по громкости звука в квартирах. Но, как пояснили гражданам, установить конкретные причины нарушений специалисты не смогли «ввиду непосредственной близости к жилому дому автомобильной дороги и объектов железнодорожного транспорта». По этим выявленным фактам мэр города получил представление от прокуратуры.Весной этого года оказалось, что отсутствует проект санитарно-защитной зоны сервисного локомотивного депо «Улан-Удэнское» местного филиала ООО «ЛокоТех-Сервис». Начальник депо тоже получил представление. Не очень ясная картина сложилась по охранной зоне вокруг местного стационарного поста наблюдений за загрязнением атмосферы № 4 Бурятского гидрометцентра.- Возможно уменьшение границ охранной зоны до 100 метров за счет проведения кадастровых работ заинтересованным лицом, - сообщила жителям Нина Усова, начальник Бурятского гидрометцентра.Попадет ли МКД в 100-метровую зону, непонятно. Что ждет этот дом - расселение или обрушение? Покажет время.Фото: «Номер один»