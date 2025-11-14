Общество 14.11.2025 в 15:32

«Неизвестные герои Севера»

Этот мультимедийный проект рассказывает о людях, чьи судьбы были связаны с освоением Арктики и Северного морского пути
«Неизвестные герои Севера»
Фото: loon.site

В этом году отмечается 500-летие начала освоения Россией Северного морского пути. Мультимедийный проект «Неизвестные герои Севера» (6+) рассказывает о людях, чьи судьбы были связаны с освоением Арктики и Северного морского пути. Его инициировал в конце 2018 году кинорежиссер, член СК РФ и Евразийской Академии телевидения и радио, член Русского географического общества Борис Дворкин и директор Российского государственного архива экономики Елена Тюрина.

Инициатива реализуется студией «Камена-фильм» при поддержке «Фонда президентских грантов» в 2018-2021 годах и «Президентского фонда культурных инициатив» в 2022-2023 годах, и направлена на восстановление исторической памяти о малоизвестных героях Северных Одиссей. Идею проекта поддержали министерство культуры, министерство просвещения, РГО, Росархив, Общественная палата, Союз городов Заполярья и Крайнего Севера и другие.

Первым проектом цикла стал рассказ о гидрографе, полярнике, моряке Николае Евгенове. На основе архивных материалов авторы инициативы создали мультимедийную выставку и документальный фильм «Белое безмолвие».

Вторым этапом проекта стал рассказ о Герое Советского Союза Анатолии Алексееве – пилоте Управления полярной авиации Главсевморпути, летчике-испытателе, участнике спасения экспедиции У. Нобиле (1928), воздушной экспедиции на Северный полюс (1937), других важных событий, связанных с освоением Арктики и СМП. На основе собранных материалов создали вторую мультимедийную выставку и документальный фильм «Ледяные облака» — дипломанта Китайской академии документального кино.

Третьей частью проекта стал фильм и выставка об инженере-контр-адмирале В.Ф. Бурханове – участнике полярных экспедиций, несколько лет возглавлявшем Главсеморпуть, одном из инициаторов Первой Советской антарктической экспедиции.

Также важной частью проекта является «Неделя арктического кино», которая в 2020 году прошла в Московском Музее Кино. В «Неделе» представлены архивные документальные фильмы 30-х годов об освоении Арктики, которые почти 90 лет не были доступны широкому зрителю.

Параллельно при поддержке министерства культуры авторы создали документальные фильмы по арктической тематике — «ЭОН-3. Секретная экспедиция» — о первой проводке военных кораблей по маршруту Севморпути в 1936 г., «Бухта Тихая» — об одной из первых советских полярных станций, «Хлебный маршрут» о Карских товарообменных экспедициях 20-х – 30-х годов, «Солёный лёд» — о писателе-моряке Викторе Конецком, чья биография тоже была связана с Арктикой, «Дневник «белой вороны» — о единственной в мире женщине – начальнике полярной станции на Северной Земле – Нине Петровне Демме.

В 2022 году проект получил поддержку Президентского фонда культурных инициатив на создание мультимедийной выставки, посвященной 90-летию Главного управления Северного морского пути – «90 лет славной истории освоения Арктики».

Все материалы доступны на сайте проекта: http://chelyuskincy.ru/multimedijnyj-proekt-neizvestnye-geroi-severa/

Возрастное ограничение 6+

«Неизвестные герои Севера»
14.11.2025 в 15:32
