Общество 03.12.2025 в 21:09

Депутаты Горсовета Улан-Удэ утвердили бюджет на ближайшие три года

В 2026 году расходы превысят доходы и бюджет будет дефицитным

Текст: Лариса Ситник
Сегодня, 3 декабря, на 18-ой очередной сессии в Горсовете Улан-Удэ приняли главный финансовый документ, который будет определять жизнь столицы республики в 2026, 2027 и 2028 гг.

- Проект решения устанавливает основные характеристики главного финансового документа города, к котором относятся общий объем доходов, общий объем расходов, общий объем условно утвержденных расходов, дефицит (профицит) бюджета, а также верхний предел муниципального долга, – сообщил во время своего выступления председатель комитета по финансам администрации г. Улан-Удэ Жаргал Будаев.

В 2026 году доходы составят 22,76 млрд рублей, в том числе безвозмездные поступления составят 14,6 млрд рублей. Расходы же запланированы в сумме 22,83 млрд рублей. Дефицит, таким образом, будет 73,21 млн рублей.

Проект бюджета сформирован по программно-целевому принципу. Будет реализовываться 18 муниципальных программ. Доля программных расходов бюджета в 2026 году состоит 97,7 % от всех расходов. Как и в предыдущие годы бюджет будет социально ориентированным — деньги пойдут на развитие городской инфраструктуры, поддержку образования и здравоохранения, а также благоустройство дворов и общественных пространств.

В 2027 году доходы и расходы предполагается увеличить на 1,65 млрд рублей, достигнув общего объема в 26,22 млрд рублей. Рост будет обеспечен за счет увеличения собственных доходов и безвозмездных поступлений. Дефицит на 2027 год не планируется.

В 2028 году планируется еще более значительный рост: доходы и расходы увеличатся на 15,24 млрд рублей, составив 24,46 млрд рублей. Рост также преимущественно обусловлен безвозмездными поступлениями и увеличением собственных доходов. Дефицит на 2028 год также не планируется.

Депутаты единогласно утвердили трёхлетний проект бюджета. Всего депутаты на 18 сессии рассмотрели 12 вопросов.

- На сессии мы рассмотрели 12 вопросов. Среди важнейших – принятие главного финансового документа во втором чтении на ближайшие три года, объявление 2027 года годом 360-летия основания Улан-Удэ и ряд других вопросов, - подвел итоги сессии и.о. председателя Горсовета Анатолий Белоусов.

  Фото: "Номер один"

ЗУРХАЙ
с 3 по 9 декабря

