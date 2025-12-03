Электросетевое хозяйство Улан-Удэ передают в собственность России

На очередной 18-ой сессии Городского совета депутатов Улан-Удэ было принято решение о передаче имущества из муниципальной собственности в государственную собственность РФ. Это необходимо для улучшения экологической ситуации в столице Бурятии и реализации проекта «Чистый воздух».

Проект по переводу Улан-Удэ на электроотопление реализует ПАО «Россети». Компания является получателем государственной субсидии на строительство, модернизацию и реконструкцию объектов электросетевого хозяйства. Основным условием расходования средств является нахождение объектов электросетевого комплекса в собственности ПАО «Россети». Проведение работ на объектах, находящихся в муниципальной собственности, будет являться нецелевым расходованием бюджетных средств.

Передача электросетевого хозяйства обеспечит централизованное управление инфраструктурой, оптимизацию финансирования и минимизацию рисков неэффективного использования ресурсов.

- Мы передаем непосредственно те объекты, которые будут задействованы в процессе реконструкции в программе «Чистый воздух», - пояснил председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.



Фото: "Номер один"