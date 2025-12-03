Общество 03.12.2025 в 21:58

В Улан-Удэ утвердили границы ТОСов

На сессии Горсовета статус юрлица приняли четыре территории

Текст: Лариса Ситник
В Улан-Удэ действует 104 территориальных общественных самоуправления, объединяющих более 90 тысяч горожан. Они оказывают поддержку участникам специальной военной операции, организуют праздники, благоустраивают дворы. Однако далеко не все из них имеют статус юридического лица.

Статус юрлица и установленные границы позволяют получать гранты и субсидии. Это открывает доступ к финансированию и юридическую самостоятельность, а также право заключать контракты и участвовать в целевых программах.

Сейчас городские ТОСы начали переходить на статус юридического лица. На сессии горсовета 3 декабря его официально приняли сразу четыре территории – ТОСы «Патриот», «Радужный», «Исток» и «Сарана». Теперь создавать свои проекты им будет значительно проще.

– Эти ТОСы были созданы 10-20 лет назад, и сегодня мы уточнили их границы, а также утвердили организационно-правовую форму. Теперь ТОСы смогут участвовать в грантовых программах. В планах перевести в статус юридического лица максимальное количество ТОСов. Количество ТОСов с образованием юридического лица планируем довести до 30, сейчас таковых пока 19. Будем оказывать им необходимую помощь и поддержку в составлении бухгалтерской и налоговой отчетности, объяснять все тонкости, – пояснил председатель комитета по госустройству горсовета Улан-Удэ Дмитрий Турченюк.


Фото: "Номер один"

 

