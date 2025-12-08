«Ростелеком» наградил лучших киберволонтеров Бурятии

Компания «Ростелеком» в Улан-Удэ приняла участие в праздновании Дня добровольца и отметила работу лучших волонтеров Кибердружины. Торжественная церемония прошла по инициативе правительства Бурятии, собрав волонтеров и руководителей добровольческих организаций региона.В этом году семь лучших волонтеров Кибердружины — студенты Антонина Райс, Ольга Басова, Александра Атонова, Евгения Чувашова, Арина Очирова, Жаргал Цыденов и Артур Лубсанов — получили от оператора благодарственные письма за значительный вклад в развитие киберволонтерского движения, а также сувениры и подарки.Антонина Райс, волонтер Кибердружины, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа:«Я третий год участвую в киберволонтерском движении. Мы с ребятами находим в социальных сетях негативную информацию и помогаем её блокировать. Также ведем образовательную работу: готовим информационные материалы для населения — буклеты, листовки, ролики — по вопросам цифровой грамотности, проводим уроки и рассказываем школьникам и студентам о безопасном поведении в интернете. Активно работаем и в каникулы, в летних лагерях показываем мультфильмы "Советы Киберсветофора"».Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:«Работа киберволонтеров имеет огромное значение для создания безопасной цифровой среды. "Ростелеком" активно сотрудничает с Кибердружиной по нескольким проектам, направленным на повышение цифровой грамотности. В знак нашей благодарности мы вручили волонтерам годовой сертификат на цифровой видеосервис WINK от "Ростелекома"».Алдар Гулгенов, заместитель председателя правительства Бурятии:«Кибердружина Бурятии играет важную роль в обеспечении безопасности наших граждан в сети интернет. Мы очень благодарны каждому из них за вклад в создание безопасного информационного пространства. Пусть общественное признание послужит стимулом для других молодых людей присоединиться к Кибердружине и внести свой вклад в создание здоровой и безопасной цифровой среды».Кибердружина работает в регионе с 2019 года и является подразделением Молодежного центра Республиканского агентства по делам молодежи. Активисты организации борются с распространением незаконного контента: только с начала 2025 года волонтеры обнаружили более 300 постов сомнительного содержания, из них каждый шестой пост приняли в работу надзорные органы. В 2023-2024 годах республиканская Кибердружина была внесена в реестр лучших практик по созданию и внедрению замещающего позитивного контента в интернете, социальных сетях и мессенджерах.Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи:«Мы гордимся тем, что наша работа стала примером для других регионов. Наша команда состоит из энтузиастов, которые верят в важность своей миссии. Мы продолжим работать, чтобы сделать интернет безопаснее для всех, и благодарим "Ростелеком" за активное сотрудничество и поддержку наших проектов».Реклама. ПАО «Ростелеком» Erid: 2VfnxvMu2zu