Общество 08.12.2025 в 17:40

«Ростелеком» наградил лучших киберволонтеров Бурятии

Текст: Андрей Константинов
Фото: предоставлено компанией "Ростелеком"
Компания «Ростелеком» в Улан-Удэ приняла участие в праздновании Дня добровольца и отметила работу лучших волонтеров Кибердружины. Торжественная церемония прошла по инициативе правительства Бурятии, собрав волонтеров и руководителей добровольческих организаций региона.

В этом году семь лучших волонтеров Кибердружины — студенты Антонина Райс, Ольга Басова, Александра Атонова, Евгения Чувашова, Арина Очирова, Жаргал Цыденов и Артур Лубсанов — получили от оператора благодарственные письма за значительный вклад в развитие киберволонтерского движения, а также сувениры и подарки.

Антонина Райс, волонтер Кибердружины, студентка Бурятского республиканского педагогического колледжа:

«Я третий год участвую в киберволонтерском движении. Мы с ребятами находим в социальных сетях негативную информацию и помогаем её блокировать. Также ведем образовательную работу: готовим информационные материалы для населения — буклеты, листовки, ролики — по вопросам цифровой грамотности, проводим уроки и рассказываем школьникам и студентам о безопасном поведении в интернете. Активно работаем и в каникулы, в летних лагерях показываем мультфильмы "Советы Киберсветофора"».

Роман Меркушев, директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком»:

«Работа киберволонтеров имеет огромное значение для создания безопасной цифровой среды. "Ростелеком" активно сотрудничает с Кибердружиной по нескольким проектам, направленным на повышение цифровой грамотности. В знак нашей благодарности мы вручили волонтерам годовой сертификат на цифровой видеосервис WINK от "Ростелекома"». 

Алдар Гулгенов, заместитель председателя правительства Бурятии:

«Кибердружина Бурятии играет важную роль в обеспечении безопасности наших граждан в сети интернет. Мы очень благодарны каждому из них за вклад в создание безопасного информационного пространства. Пусть общественное признание послужит стимулом для других молодых людей присоединиться к Кибердружине и внести свой вклад в создание здоровой и безопасной цифровой среды».

Кибердружина работает в регионе с 2019 года и является подразделением Молодежного центра Республиканского агентства по делам молодежи. Активисты организации борются с распространением незаконного контента: только с начала 2025 года волонтеры обнаружили более 300 постов сомнительного содержания, из них каждый шестой пост приняли в работу надзорные органы. В 2023-2024 годах республиканская Кибердружина была внесена в реестр лучших практик по созданию и внедрению замещающего позитивного контента в интернете, социальных сетях и мессенджерах. 

Татьяна Парпаева, руководитель Республиканского агентства по делам молодежи: 

«Мы гордимся тем, что наша работа стала примером для других регионов. Наша команда состоит из энтузиастов, которые верят в важность своей миссии. Мы продолжим работать, чтобы сделать интернет безопаснее для всех, и благодарим "Ростелеком" за активное сотрудничество и поддержку наших проектов».

