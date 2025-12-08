С дорог Улан-Удэ вывезли 1500 самосвалов снега

30 тысяч кубометров снега вывез сегодня Комбинат по благоустройству с улиц Улан-Удэ. В прошлом году за аналогичный период было вывезено в четыре раза меньше – всего 7 тысяч кубометров снега.

Напомним, что два снегопада в ноябре оставили в городе осадки в размере двукратной месячной нормы, а теплая погода привела к росту наледи, гололёда и «шишек» на дорогах.

– Каждый раз с первых часов непогоды Комбинат по благоустройству интенсивно подсыпает дороги, перекрестки и остановки. После окончания снегопада мы направляем все силы на уборку и вывоз снега. Снегоуборочные комплексы, погрузчики, тяжелые и средние самосвалы ночью и днем вывозили снег. Технике помогали и люди, наши уборщики, подчищая и загружая лопатами снег там, где это не может сделать механизированная техника, - сообщил директор Комбината по благоустройству Игорь Мункуев.

Фото: Комбинат по благоустройству