Детей с ОРВИ в Улан-Удэ становится меньше

В Улан-Удэ продолжается положительная динамика по снижению заболеваемости ОРВИ среди детей, сообщили в мэрии города со ссылкой на Комитет по образованию. Количество закрытых групп в детских садах и школах за последние дни явно уменьшилось.

- Если 5 декабря было закрыто 23 группы, то к 8 и 9 декабря — уже 18. Уровень заболеваемости держится на уровне 5,8–6% от общей численности воспитанников. Количество закрытых классов также снизилось: с 530 классов 5 декабря до 379 классов 9 декабря. Заболеваемость среди школьников уменьшилась с 7% до 5,1%, - рассказали в Комитете по образованию.

Ситуацию держат под контролем. Школы и детские сады сейчас работают в усиленном режиме профилактики. В образовательных учреждениях ввели утренний фильтр, осуществляют регулярное проветривание и проводится влажная уборка.

Фото: Номер один