Общество 11.12.2025 в 17:48

В Улан-Удэ «Ростелеком» помог открыть новый арт-объект — телефонную будку историй

Она появилась в зале ожидания нового терминала аэропорта
Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ «Ростелеком» помог открыть новый арт-объект — телефонную будку историй
Компания «Ростелеком» стала участником социокультурного проекта «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)». Он создан по инициативе и при поддержке госкорпорации ВЭБ.РФ и правительства Бурятии и реализован ЦКИ «Хэб-Хаб» при участии ООО «НОВАПОРТ ХОЛДИНГ» в зале ожидания нового терминала аэропорта «Байкал» города Улан-Удэ. 

Для создания одного из арт-объектов — «Будки историй» — оператор подарил таксофонную будку и таксофонный аппарат. Здесь можно послушать более 150 аудиоисторий о Бурятии, записанных через призму личных воспоминаний жителей Улан-Удэ, которые являются представителями разных профессий, возрастов и интересов. Всех их объединила любовь к родному городу.


Одна из историй посвящена таксофонной связи Бурятии. Помог записать её на русском и бурятском языках известный связист, бывший технический директор Бурятского филиала «Ростелекома» Баяр Гончикович Доржиев.

«В эпоху интернета, смартфонов и социальных сетей трудно себе представить, что каких-то 50-60 лет назад телефонный звонок мог стать целым событием. В те времена домашний телефон был далеко не в каждой семье, зато было много уличных телефонных будок. Людям старшего поколения таксофон и таксофонная будка близки и знакомы, и, глядя на них, мы вспоминаем молодость и испытываем очень теплые чувства. Таксофон был не только средством общения, но и символом прогресса, технологического развития региона. Сегодня, благодаря проекту “Будка историй”, мы можем передать эту часть истории следующим поколениям и гостям нашей республики», - рассказал пенсионер, обладатель звания «Мастер связи» Баяр Доржиев.


«Мы рады поддержать этот уникальный проект, который не только сохраняет память, но и делает её доступной для всех посетителей и гостей аэропорта “Байкал”. “Будка историй” стала настоящим культурным мостом между прошлым и настоящим Бурятии. Раньше таксофонные аппараты стояли на улицах города, на железнодорожном вокзале и в здании аэропорта. Поэтому можно сказать, что таксофонная будка вернулась на свое историческое место», - отметил директор Бурятского филиала ПАО «Ростелеком» Роман Меркушев.


«В рамках проекта была создана серия творческих продуктов. “Будка историй” стала важным элементом художественной композиции. Мы благодарим компанию “Ростелеком” за помощь в реализации этой идеи, а также ветеранов связи за их непосредственное участие и бережное отношение к истории отрасли», - сообщил куратор Центра креативных индустрий «Хэб-Хаб» и руководитель проекта «САЙНУУ! ТЭНГЭРИ (НЕБО)» Дмитрий Галсан.


Впервые в России в инфраструктуру аэропорта были интегрированы национальные социокультурные инициативы. Проект помог отразить идентичность Бурятии и превратить пространство аэропорта «Байкал» в культурный центр. Одна из стен аэропорта украшена росписью, на ней изображен «Хадаг» — символ гостеприимства Бурятии. В зале ожидания организованы тематические фотозоны, украшенные строчками стихов известных поэтов республики на русском и бурятском языках. В одной из локаций туристы могут сделать фото в дэгэле (верхняя одежда) и малгай (головной убор). В аэропорту открыта выставка «Сокровища Бурятии», на которой представлены работы бурятских художников из коллекций Национального музея республики.

Фото: Хэшэгто Дансарунов
