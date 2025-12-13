В Улан-Удэ школа №41 отмечает 90-летний юбилей

- Школа – это целая жизнь. Это связь между трудом и вдохновением, дружба и взросление, победы и открытия. Благодарна всем сотрудникам школы за то, что создают атмосферу, в которой хочется учиться и расти. Желаю нашей школе новых побед и свершений, - сказала директор.





12 декабря в ГКЦ прошло торжественное мероприятие – там собрались представители органов власти, депутаты, а также множество детей. Всех их объединил юбилей школы №41.Поздравить коллектив одной из старейших школ города пришли начальник отдела общего образования комитета по образованию Ольга Тумурова, представитель администрации Железнодорожного района Татьяна Шалом, представитель городского комитета профсоюзов Татьяна Андропова, депутат Народного Хурала Михаил Гергенов и исполняющий обязанности председателя Улан-Удэнского городского Совета депутатов Анатолий Белоусов.- 90 лет - это целая эпоха. Много поколений выпускников 41 школы выросло, обучилось, трудоустроилось. Огромное спасибо педагогам за проводимую работу. Это благородный, правильный труд. Желаю вам благодарных учеников, ученикам – прославлять свою школу, не забывать ее, хвастаться своими успехами перед педагогами, ведь они будут чувствовать гордость за свою работу, - обратился к собравшимся Анатолий Белоусов.От имени председателя Горсовета он вручил руководству школы сертификат на 500 тысяч на оснащение школы компьютерной техникой.К своим коллегам с теплыми словами обратилась и директор Анна Турушева.Многих учителей в этот день наградили почетными грамотами и благодарственными письмами министерства образования республики, а также почетными грамотами и благодарственными письмами комитета по образованию администрации Улан-Удэ.Многие педагоги работают десятилетиями.- Я работаю в школе №41 почти 40 лет – заведую библиотекой, являюсь учителем истории и обществознания, заведую школьным музеем. Самое главное достижение – это наши выпускники, которые живут по всей стране и приносят ей пользу, - говорит Светлана Махова.Юбилей школы посетили и ее выпускники. Одна из них – Олеся Борзыкина, окончившая школу в 1998 году.- Я очень рада, что позвали на праздник. Отрадно, что сейчас в школе работают те же учителя, которые учили меня. В 41 школе учились моя бабушка, мой брат, старший сын окончил, младший сейчас девятый класс заканчивает. На всю жизнь я запомнила своего первого учителя - Ольгу Александровну Савченко, она также была первым учителем моего старшего сына. Она очень добрая, отзывчивая, поддерживала, успокаивала нас, когда это было необходимо. Мы и сейчас общаемся с ней. Школа научила нас быть дружелюбными, поддерживать друг друга в трудную минуту и добиваться поставленных целей, - рассказала женщина.История школы №41 неразрывно связана с паровозо-вагонным заводом (ПВЗ), ныне - локомотивовагоноремонтным заводом (ЛВРЗ). Школа строилась вместе с заводом, как и Дом культуры ЛВРЗ, который свое 90-летие отметил на прошлой неделе.Фото: «Номер один»