Общество 16.12.2025 в 17:17
В Улан-Удэ по рельсам запустили новогоднее чудо
По столице Бурятии вновь курсирует светящийся трамвай
Текст: Елена Кокорина
Увидеть уникальный вагон, украшенный праздничными гирляндами, жители Улан-Удэ могли уже сегодня. С 16 декабря он выехал на линию, чтобы радовать горожан и дарить им счастливые улыбки.
Традиционно вагон украсили гирляндами синего цвета, а на боковой его части написали новогоднее пожелание на бурятском и русском языках.
Сказочный трамвай курсирует по маршруту №7 и будет одаривать горожан новогодним праздничным настроением еще не одну неделю.
Фото: МУП «Управление трамвая»
Тегитрамвай