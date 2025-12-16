В Улан-Удэ по рельсам запустили новогоднее чудо

Увидеть уникальный вагон, украшенный праздничными гирляндами, жители Улан-Удэ могли уже сегодня. С 16 декабря он выехал на линию, чтобы радовать горожан и дарить им счастливые улыбки.

Традиционно вагон украсили гирляндами синего цвета, а на боковой его части написали новогоднее пожелание на бурятском и русском языках.

Сказочный трамвай курсирует по маршруту №7 и будет одаривать горожан новогодним праздничным настроением еще не одну неделю.

Фото: МУП «Управление трамвая»