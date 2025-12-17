Общество 17.12.2025 в 06:00

Прокуратура Бурятии настигла строителей скандального сортира

Их заставят вернуть полученные деньги в бюджет
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Прокуратура Бурятии настигла строителей скандального сортира
Фото: Доры Хамагановой
В Бурятии вновь напомнило о себе дурнопахнущее дело о скандальном туалете в Тункинском районе. Его история длится уже несколько лет, но вонь от этого объекта до сих пор не прекращается. 

Напомним, туалет у автокасс в центре села Кырен стоимостью 4,3 млн рублей возвели к январю 2022 года. Деньги на него выделили из бюджета Бурятии в рамках соглашения между Минтуризма РБ и администрацией Тункинского района. Однако почти сразу местные жители сообщили, что он не работает. В райадминистрации пояснили, что это связано с отсутствием подрядчика - частного предпринимателя, кто бы согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам. 

Летом 2022 года вокруг туалета разгорелся новый скандал. УФАС Бурятии выяснило, что после проведения аукциона контракт должны были подписать с ООО «Актив+», которое предложило построить объект за минимальную цену – 2,9 млн рублей. Однако вместо подписания контракта с победителем торгов заказчик, в обход конкурентных процедур, заключил договоры с другими лицами. Для этого закупка была искусственно раздроблена: поставка, сборка и монтаж туалета были оформлены несколькими договорами. 

«В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе», - констатировали в антимонопольном ведомстве. В итоге МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и три поставщика были признаны нарушителями антимонопольного законодательства. Позже в ходе проверки Счетная палата Бурятии пришла к выводу, что выделенные на туалет 4,3 млн рублей использованы неэффективно по причине долгого не функционирования построенного объекта.

В итоге все закончилось уголовным делом, фигурантом которого стала заместитель руководителя администрации Тункинского района по экономике и финансам Суржана Самбарова. В 2024 году ее признали виновной в превышении должностных полномочий, но строго карать не стали. Чиновницу приговорили к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев. При том, что максимальная санкция статьи, по которой проходила Суржана Самбарова, предусматривает до 4 лет лишения свободы.

После вынесения приговора чиновницу уволили из администрации по собственному желанию. Однако прокуратура добилась, чтобы формулировка ее увольнения была изменена.

Казалось бы, в деле можно ставить точку, но прокуратура посчитала иначе. Надзорщики решили привлечь к ответственности и строителей скандального сортира. С них потребовали вернуть полученные из бюджета деньги. Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд еще в середине прошлого года.

Ответчиками по делу выступили ООО «ЛЭД Сибирь», а также индивидуальные предприниматели Баир Бальжиров и Булат Гармаев. Именно они «по кусочкам» строили злополучный объект, который местные власти раздробили на несколько договоров, чтобы обойти конкурсные процедуры. В итоге на троих они получили из бюджета максимальную сумму, выделенную на туалет – 4,3 млн рублей.

Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск прокуратуры удовлетворить. Договора, заключенные между предпринимателями и Казной муниципального имущества Тункинского района признаны ничтожными, а незаконно полученные ими деньги взысканы в доход федерального бюджета. Решение суд принял на днях, ответчики пока его не обжаловали.
Теги
туалет прокуратура

Все новости

Горсовет Улан-Удэ поздравил службу ранней помощи детям
16.12.2025 в 18:24
Власти Бурятии призвали отказаться oт новогодних кopпopaтивoв
16.12.2025 в 18:00
Переполошивший весь Улан-Удэ мальчик гостил у друга
16.12.2025 в 17:58
Центру Улан-Удэ — новую логику развития
16.12.2025 в 17:50
Ни КТ, ни МРТ
16.12.2025 в 17:23
В Улан-Удэ по рельсам запустили новогоднее чудо
16.12.2025 в 17:17
Предприниматели Бурятии получили ответы на насущные вопросы
16.12.2025 в 17:12
В Бурятии не нашлось желающих летать на север
16.12.2025 в 17:04
Пенсионер из Бурятии отсудил у дроппера из Воронежа почти 300 тысяч рублей
16.12.2025 в 16:58
Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой
16.12.2025 в 16:21
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Горсовет Улан-Удэ поздравил службу ранней помощи детям
Отделению исполнилось 15 лет
16.12.2025 в 18:24
Власти Бурятии призвали отказаться oт новогодних кopпopaтивoв
Это будет знаком солидарности с бойцами на передовой
16.12.2025 в 18:00
Переполошивший весь Улан-Удэ мальчик гостил у друга
Ребенка сутки не было дома
16.12.2025 в 17:58
Центру Улан-Удэ — новую логику развития
В столице Бурятии подвели итоги работ по проекту комплексного развития территорий
16.12.2025 в 17:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru