Общество 17.12.2025 в 06:00
Прокуратура Бурятии настигла строителей скандального сортира
Их заставят вернуть полученные деньги в бюджет
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вновь напомнило о себе дурнопахнущее дело о скандальном туалете в Тункинском районе. Его история длится уже несколько лет, но вонь от этого объекта до сих пор не прекращается.
Напомним, туалет у автокасс в центре села Кырен стоимостью 4,3 млн рублей возвели к январю 2022 года. Деньги на него выделили из бюджета Бурятии в рамках соглашения между Минтуризма РБ и администрацией Тункинского района. Однако почти сразу местные жители сообщили, что он не работает. В райадминистрации пояснили, что это связано с отсутствием подрядчика - частного предпринимателя, кто бы согласился платить налоги, обслуживать туалет и платить зарплату сотрудникам.
Летом 2022 года вокруг туалета разгорелся новый скандал. УФАС Бурятии выяснило, что после проведения аукциона контракт должны были подписать с ООО «Актив+», которое предложило построить объект за минимальную цену – 2,9 млн рублей. Однако вместо подписания контракта с победителем торгов заказчик, в обход конкурентных процедур, заключил договоры с другими лицами. Для этого закупка была искусственно раздроблена: поставка, сборка и монтаж туалета были оформлены несколькими договорами.
«В результате сговора с муниципальным учреждением три поставщика получили доступ к поставке товара и выполнению работ по максимально возможной цене, без участия в конкурентной борьбе», - констатировали в антимонопольном ведомстве. В итоге МКУ Управление «Казна муниципального имущества Тункинского района» и три поставщика были признаны нарушителями антимонопольного законодательства. Позже в ходе проверки Счетная палата Бурятии пришла к выводу, что выделенные на туалет 4,3 млн рублей использованы неэффективно по причине долгого не функционирования построенного объекта.
В итоге все закончилось уголовным делом, фигурантом которого стала заместитель руководителя администрации Тункинского района по экономике и финансам Суржана Самбарова. В 2024 году ее признали виновной в превышении должностных полномочий, но строго карать не стали. Чиновницу приговорили к наказанию в виде лишения права занимать должности на государственной службе или в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и/или административно-хозяйственных полномочий сроком на 2 года 6 месяцев. При том, что максимальная санкция статьи, по которой проходила Суржана Самбарова, предусматривает до 4 лет лишения свободы.
После вынесения приговора чиновницу уволили из администрации по собственному желанию. Однако прокуратура добилась, чтобы формулировка ее увольнения была изменена.
Казалось бы, в деле можно ставить точку, но прокуратура посчитала иначе. Надзорщики решили привлечь к ответственности и строителей скандального сортира. С них потребовали вернуть полученные из бюджета деньги. Соответствующий иск был направлен в Арбитражный суд еще в середине прошлого года.
Ответчиками по делу выступили ООО «ЛЭД Сибирь», а также индивидуальные предприниматели Баир Бальжиров и Булат Гармаев. Именно они «по кусочкам» строили злополучный объект, который местные власти раздробили на несколько договоров, чтобы обойти конкурсные процедуры. В итоге на троих они получили из бюджета максимальную сумму, выделенную на туалет – 4,3 млн рублей.
Рассмотрев материалы дела, суд постановил иск прокуратуры удовлетворить. Договора, заключенные между предпринимателями и Казной муниципального имущества Тункинского района признаны ничтожными, а незаконно полученные ими деньги взысканы в доход федерального бюджета. Решение суд принял на днях, ответчики пока его не обжаловали.
Тегитуалет прокуратура