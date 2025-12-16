Общество 16.12.2025 в 17:50

Центру Улан-Удэ — новую логику развития

В столице Бурятии подвели итоги работ по проекту комплексного развития территорий
A- A+
Текст: Макар Захаров
Центру Улан-Удэ — новую логику развития
Фото: скриншот
Проект комплексного развития территорий (КРТ) в центре столицы Бурятии в 2025 году вошел в активную стадию. Его цель — задать городу современную логику с приоритетом пешеходов и общественного транспорта, решая накопленные проблемы: ветхий жилфонд, изношенные сети и неэффективную транспортную модель.

Транспорт как ключевая тема

Центр Улан-Удэ — зона плотной застройки и исторического наследия, где невозможно просто «добавить полосу». Поэтому власти разработали единую транспортную концепцию, основанную на анализе потоков и перспектив развития. Главный принцип — сохранение «красных линий» улиц и переосмысление движения: приоритет общественному транспорту, пешеходам и велосипедистам, упорядоченные парковки и платная модель для кратковременной стоянки.

На въездах в центр появятся перехватывающие парковки, где горожане смогут пересаживаться на общественный транспорт по выделенным полосам. Внутри кварталов КРТ предусмотрено 74 % от нормативной потребности в парковочных местах, но решить проблему можно лишь сочетанием разных типов стоянок и развитием транспорта. От подземных паркингов отказались из-за сложных грунтов и высоких вод.

Строительство и расселение

Транспортные решения синхронизированы со строительством жилья. В 2025 году стартовало строительство первого дома, сдача которого планируется в 2027-м; в 2026 году начнется строительство еще двух. Сейчас расселение осуществляется на вторичный рынок, в дальнейшем переселять жителей будут «волновым» методом: сначала строят, затем переселяют жителей, освобождая новые участки. Уже около 200 семей переехали в благоустроенные квартиры без судебных споров.

Инженерия и развитие

В рамках КРТ создаются новые коллекторы, насосные станции и централизованная ливневая канализация с очистными сооружениями, обслуживающая и новые строящиеся культурные объекты — здания театра «Байкал» и Национального музея Республики Бурятия. 

В конце 2025 года начата подготовка второй площадки КРТ. По плану модернизация затронет улицы Терешковой и Зои Космодемьянской. Участие в программе добровольное и требует согласия двух третей собственников.
Теги
строительство

Все новости

Власти Бурятии призвали отказаться oт новогодних кopпopaтивoв
16.12.2025 в 18:00
Переполошивший весь Улан-Удэ мальчик гостил у друга
16.12.2025 в 17:58
Центру Улан-Удэ — новую логику развития
16.12.2025 в 17:50
Ни КТ, ни МРТ
16.12.2025 в 17:23
В Улан-Удэ по рельсам запустили новогоднее чудо
16.12.2025 в 17:17
Предприниматели Бурятии получили ответы на насущные вопросы
16.12.2025 в 17:12
В Бурятии не нашлось желающих летать на север
16.12.2025 в 17:04
Пенсионер из Бурятии отсудил у дроппера из Воронежа почти 300 тысяч рублей
16.12.2025 в 16:58
Тюремное знакомство улан-удэнца закончилось новой уголовкой
16.12.2025 в 16:21
«Улан-Удэстальмост» хотят пустить в автономное плавание
16.12.2025 в 15:50
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 декабря

Читайте также
Власти Бурятии призвали отказаться oт новогодних кopпopaтивoв
Это будет знаком солидарности с бойцами на передовой
16.12.2025 в 18:00
Переполошивший весь Улан-Удэ мальчик гостил у друга
Ребенка сутки не было дома
16.12.2025 в 17:58
Ни КТ, ни МРТ
Жители района в Бурятии страдают без томографа
16.12.2025 в 17:23
В Улан-Удэ по рельсам запустили новогоднее чудо
По столице Бурятии вновь курсирует светящийся трамвай
16.12.2025 в 17:17
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru