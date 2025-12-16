Центру Улан-Удэ — новую логику развития

Проект комплексного развития территорий (КРТ) в центре столицы Бурятии в 2025 году вошел в активную стадию. Его цель — задать городу современную логику с приоритетом пешеходов и общественного транспорта, решая накопленные проблемы: ветхий жилфонд, изношенные сети и неэффективную транспортную модель.Центр Улан-Удэ — зона плотной застройки и исторического наследия, где невозможно просто «добавить полосу». Поэтому власти разработали единую транспортную концепцию, основанную на анализе потоков и перспектив развития. Главный принцип — сохранение «красных линий» улиц и переосмысление движения: приоритет общественному транспорту, пешеходам и велосипедистам, упорядоченные парковки и платная модель для кратковременной стоянки.На въездах в центр появятся перехватывающие парковки, где горожане смогут пересаживаться на общественный транспорт по выделенным полосам. Внутри кварталов КРТ предусмотрено 74 % от нормативной потребности в парковочных местах, но решить проблему можно лишь сочетанием разных типов стоянок и развитием транспорта. От подземных паркингов отказались из-за сложных грунтов и высоких вод.Транспортные решения синхронизированы со строительством жилья. В 2025 году стартовало строительство первого дома, сдача которого планируется в 2027-м; в 2026 году начнется строительство еще двух. Сейчас расселение осуществляется на вторичный рынок, в дальнейшем переселять жителей будут «волновым» методом: сначала строят, затем переселяют жителей, освобождая новые участки. Уже около 200 семей переехали в благоустроенные квартиры без судебных споров.В рамках КРТ создаются новые коллекторы, насосные станции и централизованная ливневая канализация с очистными сооружениями, обслуживающая и новые строящиеся культурные объекты — здания театра «Байкал» и Национального музея Республики Бурятия.В конце 2025 года начата подготовка второй площадки КРТ. По плану модернизация затронет улицы Терешковой и Зои Космодемьянской. Участие в программе добровольное и требует согласия двух третей собственников.