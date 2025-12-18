Общество 18.12.2025 в 16:24

Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку

Горожанка рассчитывала получить ее недвижимость, но совершила фатальную ошибку
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
Фото: pixabay.com
Неприятная история случилась с жительницей Улан-Удэ, которая в 2021 году взяла на содержание одинокую пенсионерку. Стороны заключили договор ренты, согласно которому пожилая женщина передавала в собственность горожанки земельный участок и жилой дом. Взамен та должна была содержать бабушку вплоть до ее смерти. В частности, договор предусматривал обеспечение пенсионерки питанием, одеждой, медикаментами и другой необходимой помощью в пределах двух минимальных размеров оплаты труда в месяц. Кроме того, горожанка обязалась подключить дом к центральному водоснабжению, благоустроить санузел и оплатить стоимость ритуальных услуг в размере не менее одного МРОТ.

Улан-удэнка добросовестно исполняла свои обязательства, пока пенсионерка не умерла. Это случилось в сентябре 2024 года.

После этого горожанка с договором ренты на руках попыталась зарегистрировать недвижимость на себя. И хотя никаких внезапных наследников у умершей бабушки не появилось, улан-улэнка получила отказ. Как выяснилось, она допустила фатальную ошибку. Женщина заключила договор с пенсионеркой в простой письменной форме, но закон требует, чтобы такие договора были заверены нотариально. 

Горожанка попыталась доказать свое право на недвижимость умершей бабушки в суде. Однако Фемида была непреклонна.

«Согласно ст. 584 ГК РФ договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. Таким образом, в случае, когда предусмотренное законом обязательное требование о нотариальном удостоверении договора не соблюдено, то такой договор не имеет юридической силы и не может иметь никаких юридических последствий», - констатировал суд.

Улан-удэнка обратилась с жалобой в Верховный суд Бурятии, но и там не добилась успеха.

«Учитывая, что договор пожизненного содержания с иждивением не оформлен надлежащим образом, не имеет нотариального удостоверения, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что данный договор является ничтожной сделкой и не влечет правовых последствий», - вынесла свой вердикт апелляционная инстанция.
Теги
недвижимость договор суд

Все новости

В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста
18.12.2025 в 17:48
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
18.12.2025 в 17:20
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
18.12.2025 в 17:18
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
18.12.2025 в 17:00
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
18.12.2025 в 16:32
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
18.12.2025 в 16:24
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
18.12.2025 в 16:21
В Аршане улучшили мобильный интернет
18.12.2025 в 16:14
На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева
18.12.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
«Черный лесоруб» орудовал в Кабанском районе
18.12.2025 в 17:20
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
Они будут работать по госпрограмме «Земский доктор»
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
12-летняя школьница почти год лечится от туберкулеза
18.12.2025 в 17:00
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
17-летний парень украл из магазина 17 упаковок кондитерских изделий
18.12.2025 в 16:32
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru