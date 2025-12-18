Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку

Неприятная история случилась с жительницей Улан-Удэ, которая в 2021 году взяла на содержание одинокую пенсионерку. Стороны заключили договор ренты, согласно которому пожилая женщина передавала в собственность горожанки земельный участок и жилой дом. Взамен та должна была содержать бабушку вплоть до ее смерти. В частности, договор предусматривал обеспечение пенсионерки питанием, одеждой, медикаментами и другой необходимой помощью в пределах двух минимальных размеров оплаты труда в месяц. Кроме того, горожанка обязалась подключить дом к центральному водоснабжению, благоустроить санузел и оплатить стоимость ритуальных услуг в размере не менее одного МРОТ.Улан-удэнка добросовестно исполняла свои обязательства, пока пенсионерка не умерла. Это случилось в сентябре 2024 года.После этого горожанка с договором ренты на руках попыталась зарегистрировать недвижимость на себя. И хотя никаких внезапных наследников у умершей бабушки не появилось, улан-улэнка получила отказ. Как выяснилось, она допустила фатальную ошибку. Женщина заключила договор с пенсионеркой в простой письменной форме, но закон требует, чтобы такие договора были заверены нотариально.Горожанка попыталась доказать свое право на недвижимость умершей бабушки в суде. Однако Фемида была непреклонна.«Согласно ст. 584 ГК РФ договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, подлежит также государственной регистрации. Таким образом, в случае, когда предусмотренное законом обязательное требование о нотариальном удостоверении договора не соблюдено, то такой договор не имеет юридической силы и не может иметь никаких юридических последствий», - констатировал суд.Улан-удэнка обратилась с жалобой в Верховный суд Бурятии, но и там не добилась успеха.«Учитывая, что договор пожизненного содержания с иждивением не оформлен надлежащим образом, не имеет нотариального удостоверения, суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что данный договор является ничтожной сделкой и не влечет правовых последствий», - вынесла свой вердикт апелляционная инстанция.