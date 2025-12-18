В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей

В Улан-Удэ полицейские задержали очередного вора-сладкоежку. 17-летний подросток украл в магазине 17 упаковок шоколада на 6700 рублей.

- В одном из торговых центров города юноша прошел к стеллажу со сладостями, где взял несколько плиток шоколада и спрятал их под куртку. Чтобы не вызвать подозрений, при выходе из магазина он приобрёл другой товар и покинул помещение, как обычный покупатель. Похищенное молодой человек планировал продать на улице случайным прохожим, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что накануне полицейскими был задержан 40-летний мужчина, который украл из магазина 14 плиток шоколада. Он складывал в свою поясную сумку кондитерские изделия, а потом прошел мимо кассы, не оплатив товар.

