Общество 18.12.2025 в 16:32

В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей

17-летний парень украл из магазина 17 упаковок кондитерских изделий
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей

В Улан-Удэ полицейские задержали очередного вора-сладкоежку. 17-летний подросток украл в магазине 17 упаковок шоколада на 6700 рублей.

- В одном из торговых центров города юноша прошел к стеллажу со сладостями, где взял несколько плиток шоколада и спрятал их под куртку. Чтобы не вызвать подозрений, при выходе из магазина он приобрёл другой товар и покинул помещение, как обычный покупатель. Похищенное молодой человек планировал продать на улице случайным прохожим, - рассказали в полиции республики.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, что накануне полицейскими был задержан 40-летний мужчина, который украл из магазина 14 плиток шоколада. Он складывал в свою поясную сумку кондитерские изделия, а потом прошел мимо кассы, не оплатив товар.

Фото: freepik

Теги
кража

Все новости

В Бурятии незакрепленная бурильная штанга убила машиниста
18.12.2025 в 17:48
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
18.12.2025 в 17:20
В Улан-Удэ начальница из «Читаэнергосбыта» будет сидеть дома
18.12.2025 в 17:18
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
18.12.2025 в 17:00
В Улан-Удэ подросток наворовал шоколада на 6700 рублей
18.12.2025 в 16:32
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
18.12.2025 в 16:24
В Бурятии партия «Новые люди» помогла начинающему предпринимателю создать игру «Политическая монополия»
18.12.2025 в 16:21
В Аршане улучшили мобильный интернет
18.12.2025 в 16:14
На опасных участках дорог в Бурятии развернули пункты обогрева
18.12.2025 в 15:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
Житель Бурятии встрял на 364 тысячи за два дерева
«Черный лесоруб» орудовал в Кабанском районе
18.12.2025 в 17:20
В Бурятию переехала семейная пара стоматологов родом из Харькова
Они будут работать по госпрограмме «Земский доктор»
18.12.2025 в 17:02
«Врачи думали, что пневмония, и упустили время»
12-летняя школьница почти год лечится от туберкулеза
18.12.2025 в 17:00
Жительница Улан-Удэ три года за просто так содержала одинокую пенсионерку
Горожанка рассчитывала получить ее недвижимость, но совершила фатальную ошибку
18.12.2025 в 16:24
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru