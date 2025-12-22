На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов

Ледовый городок на площади Советов в Улан-Удэ почти готов. Торжественное открытие главной столичной елки пройдет 30 декабря в 17 часов. Горожан ждут ледяные декорации, горки, большая елка и праздничный концерт.

- Уже с 16 часов начнут работать анимационные площадки с конкурсами и призами. В программе открытия – оркестр Дедов Морозов, выступления солистов Центра культуры и досуга, ансамбля «Энжелс», театров танца «Созвездие», «Угол зрения» и «Забава», - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города