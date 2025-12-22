Общество 22.12.2025 в 17:12

На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов

Для горожан подготовили интересную праздничную программу
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов

Ледовый городок на площади Советов в Улан-Удэ почти готов. Торжественное открытие главной столичной елки пройдет 30 декабря в 17 часов. Горожан ждут ледяные декорации, горки, большая елка и праздничный концерт.

- Уже с 16 часов начнут работать анимационные площадки с конкурсами и призами. В программе открытия – оркестр Дедов Морозов, выступления солистов Центра культуры и досуга, ансамбля «Энжелс», театров танца «Созвездие», «Угол зрения» и «Забава», - рассказали в мэрии города.

Фото: мэрия города

Теги
елка

Все новости

В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи
22.12.2025 в 17:16
На открытии новогодней елки в Улан-Удэ выступит оркестр Дедов Морозов
22.12.2025 в 17:12
За выходные с улиц Улан-Удэ вывезли более 5 тысяч кубов снега
22.12.2025 в 16:59
Депутат из Бурятии подготовил подарки для онкобольных детей
22.12.2025 в 16:37
Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
22.12.2025 в 16:03
Супругов из Бурятии поздравили с золотой свадьбой
22.12.2025 в 15:38
В Бурятии ущерб от «Бурятпроектреставрации» достиг 750 млн рублей
22.12.2025 в 15:27
Улан-Удэнский горсовет поздравил энергетиков
22.12.2025 в 15:18
В Бурятии открыли ледовую переправу в микрорайоне Мостовой
22.12.2025 в 15:08
Жители Бурятии могут сообщить о доступности записи к врачу
22.12.2025 в 14:44
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 декабря

Читайте также
В Улан-Удэ водителей просят пропускать трамваи
Из-за пробок вагоны сильно опаздывают
22.12.2025 в 17:16
За выходные с улиц Улан-Удэ вывезли более 5 тысяч кубов снега
Коммунальщики работали круглосуточно
22.12.2025 в 16:59
Депутат из Бурятии подготовил подарки для онкобольных детей
Максим Бувалин продолжает добрую акцию с Анной Зверевой
22.12.2025 в 16:37
Хвастовство оставило жительницу Бурятии без драгоценностей
Женщину обчистила пришедшая в гости знакомая
22.12.2025 в 16:03
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru