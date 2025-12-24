Волонтеры поблагодарили депутатов горсовета Улан-Удэ за поддержку

Сегодня на Дне депутата представители сообщества «Своих не бросаем» отметили благодарственными письмами горсовет Улан-Удэ и активных горожан, которые с начала специальной военной операции оказывают поддержку нашим бойцам. Письмо председателю горсовета Улан-Удэ Чимиту Бальжинимаеву вручили от руководящего состава войсковой части в №46108 знак благодарности за помощь и содействие волонтерскому центру от Республики Бурятия, который находится в Таганроге.Как отметила представитель «Своих не бросаем» Лариса Назарова, помощь оказывают самые разные люди со всех уголков Бурятии.- Мы помогаем фронту четвертый год, также оказываем поддержку раненым в госпиталях. Работаем как по личным просьбам бойцов, так и по совместным обращениям. Это и оборудование, и гуманитарная помощь. Поддержку оказывают самые разные люди, кто-то ходил в школу, когда присоединился к нам, а сейчас это уже студенты, очень много женщин. Сильную поддержку оказывают люди, проживающие в северных районах, это колоссальная помощь, - поделилась Лариса Назарова.Напомним, в феврале этого года председатель горсовета Улан-Удэ Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов посетили Таганрог. Парламентарии обсудили с председателем Думы Таганрога Романом Корякиным и его заместителем Валерием Селивановым волонтерскую работу по поддержке наших ребят в зоне СВО и организацию помощи волонтерам из Бурятии на базе в Таганроге.