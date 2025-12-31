Общество 31.12.2025 в 10:47

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом

От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов сердечно поздравляю вас с Новым 2026 годом!
A- A+
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом

Этот год был наполнен большими событиями и напряженной работой. Для нас, депутатов горсовета седьмого созыва, он был особенно важен.

2025 год стал знаковым для нашего любимого города. Мы отметили сразу две важные даты: 150-летие Верхнеудинской городской Думы и 30-летие Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Эти события подчеркнули значимость нашей истории и важность местных традиций управления городом.

И оставили добрый след в истории нашего города!

Наша цель остается неизменной – это развитие и процветание Улан-Удэ, благополучие его жителей.

Мы продолжаем свою работу на благо жителей столицы Бурятии. В течение года были приняты важные решения, улучшающие жизнь каждого жителя. Нам предстоит ещё много сделать, и впереди большие планы, направленные на повышение качества жизни горожан.

Дорогие горожане!

Пусть Новый год принесёт вам радость, счастье, здоровье и благополучие вашим семьям, и каждый житель почувствует заботу и тепло родного дома.

Пусть 2026 год оправдает наши стремления и ожидания. Пусть принесет с собой благополучие, мир и добро.

Новогодний праздник будет радостным, а грядущий год – счастливым и щедрым на удачи! Здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!

С Новым Годом, дорогие земляки!

Хүндэтэ нютагаархид,

Шэнэ жэлэй һайндэр хүн бүхэнэймнай гэртэ баяр, дулаахан болон аятай зохид байдал асараг.

Шэнэ 2026 он манай бүхы эрмэлзэл ба найдал хүсэлдүүлэг.

Амгалан болон энхэ тайбан байдал, һайн һайханиие асараг.

Бултандатнай элүүр энхые, шэнэ туйлалтануудые, эгээл һайн һайханиие хүсэнэб!

Шэнэ жэлээр!

Теги
горсовет улан-удэ поздравление

Все новости

Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом
31.12.2025 в 10:47
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»
31.12.2025 в 10:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 декабря 2025 года
31.12.2025 в 10:02
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом
31.12.2025 в 09:35
Количество сим-карт на одного человека
31.12.2025 в 09:00
Гороскоп на 2026 год Лошади
31.12.2025 в 08:00
В заказнике Бурятии животным скормили «лошадь»
30.12.2025 в 17:14
Жителей Улан-Удэ просят не терзать электросети в праздники
30.12.2025 в 16:00
В Бурятии запатентовали пресс-форму для производства винтов БПЛА
30.12.2025 в 15:36
Экономика Бурятии будет опираться на трансферт
30.12.2025 в 15:24
ЗУРХАЙ
с 31 декабря по 6 января

Читайте также
В Улан-Удэ конкуренты перегородили вход в магазин «Все для праздника»
«Разборки» в стиле 90-х возвращаются
31.12.2025 в 10:33
Гороскоп для жителей Бурятии на 31 декабря 2025 года
Расклад по знакам зодиака
31.12.2025 в 10:02
Председатель Хурала поздравил жителей Бурятии с Новым годом
Уважаемые жители Республики Бурятия! От имени депутатов Народного Хурала Республики Бурятия поздравляю Вас с Новым 2026 годом!
31.12.2025 в 09:35
Количество сим-карт на одного человека
Сколько можно оформить?
31.12.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru