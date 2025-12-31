Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравил жителей столицы Бурятии с Новым годом

Этот год был наполнен большими событиями и напряженной работой. Для нас, депутатов горсовета седьмого созыва, он был особенно важен.

2025 год стал знаковым для нашего любимого города. Мы отметили сразу две важные даты: 150-летие Верхнеудинской городской Думы и 30-летие Улан-Удэнского городского Совета депутатов. Эти события подчеркнули значимость нашей истории и важность местных традиций управления городом.

И оставили добрый след в истории нашего города!

Наша цель остается неизменной – это развитие и процветание Улан-Удэ, благополучие его жителей.

Мы продолжаем свою работу на благо жителей столицы Бурятии. В течение года были приняты важные решения, улучшающие жизнь каждого жителя. Нам предстоит ещё много сделать, и впереди большие планы, направленные на повышение качества жизни горожан.

Дорогие горожане!

Пусть Новый год принесёт вам радость, счастье, здоровье и благополучие вашим семьям, и каждый житель почувствует заботу и тепло родного дома.

Пусть 2026 год оправдает наши стремления и ожидания. Пусть принесет с собой благополучие, мир и добро.

Новогодний праздник будет радостным, а грядущий год – счастливым и щедрым на удачи! Здоровья, новых достижений и всего самого наилучшего!

С Новым Годом, дорогие земляки!

Хүндэтэ нютагаархид,

Шэнэ жэлэй һайндэр хүн бүхэнэймнай гэртэ баяр, дулаахан болон аятай зохид байдал асараг.

Шэнэ 2026 он манай бүхы эрмэлзэл ба найдал хүсэлдүүлэг.

Амгалан болон энхэ тайбан байдал, һайн һайханиие асараг.

Бултандатнай элүүр энхые, шэнэ туйлалтануудые, эгээл һайн һайханиие хүсэнэб!

Шэнэ жэлээр!