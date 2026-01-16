Общество 16.01.2026 в 17:51

Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже

Цены на проезд повысились в Сотниково и Ошурково

A- A+
Текст: Анастасия Величко
Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже

Недавно в Бурятии вновь подорожал проезд в автобусах. На этот раз цены взвинтили перевозчики Иволгинского района. Теперь добраться из Сотниково до Улан-Удэ стоит 60 рублей, а из Ошурково в Улан-Удэ – 100 рублей. Свое возмущение подорожавшей оплатой жители пригорода высказывают в соцсетях.

«Кто-то может контролировать повышение цен и соответствие оказываемых услуг? Возмущению нет предела. В Сотниково снова подняли цены на проезд, маршрута не дождаться, ничего не меняется из года в год», - пишут люди.

Ранее, чтобы добраться из Сотниково в Улан-Удэ жители платили 50 рублей, а за проезд от Ошурково до Улан-Удэ – 70 рублей. Повышение тарифа составило 10 и 30 рублей соответственно.

«Мы бы хотели, чтоб хотя бы проезд до Бурвода был не выше проезда по городу. А то за одну остановку придется платить 50 рублей», - сетуют жители пригорода.

Между тем, в Минтрансе республики напоминают, что межмуниципальные маршруты, включая ООО «Бурятия-Маршрут-Авто», работают по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчик имеет право повышать стоимость проезда, но не чаще одного раза в год.

Также Минтранс сообщает, что «для улучшения транспортного обслуживания на маршруте №131 Ошурково и №129 Сотниково проведены переговоры с перевозчиками и с МУП «Городские маршруты» о выделении одного автобуса на каждый маршрут для усиления перевозок в часы пик и определено расписания движения, где будут двигаться автобусы МУП».

В ближайшее время эти автобусы планируется запустить на маршрут.

Напомним, ранее повысилась оплата проезда по маршруту «Гусиноозерск – Улан-Удэ (сейчас плата составляет 550 рублей вместо 500). С 1 января 2026 года выросла также стоимость проезда по маршруту Усть-Баргузин - Улан-Удэ до 1250 рублей (ранее было 1100 рублей). А жители Заиграевского района по новым ценам ездят еще с 19 декабря.


Фото: "Номер один"

Теги
проезд оплата пригород сотниково Ошурково

Все новости

Посыпочная машина в Улан-Удэ повредила «Мерседес»
16.01.2026 в 18:31
Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже
16.01.2026 в 17:51
В Улан-Удэ не будут убирать снег ночью из-за дубака
16.01.2026 в 17:29
В Бурятии будут судить городского главу
16.01.2026 в 17:07
На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы
16.01.2026 в 17:04
Житель района Бурятии обокрал городскую старшеклассницу
16.01.2026 в 17:04
Сыпь на коже жительницы Бурятии оказалась раком
16.01.2026 в 16:23
Житель Бурятии в один день совершил две кражи
16.01.2026 в 15:41
Нападением собак на девочку в Гусиноозерске заинтересовалась прокуратура
16.01.2026 в 15:34
Житель Бурятии пошел на полицейских с ножом
16.01.2026 в 15:22
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 января

Читайте также
В Бурятии подорожали топливные брикеты

Жители республики сообщают, что цена выросла в два раза

16.01.2026 в 18:38
В Улан-Удэ не будут убирать снег ночью из-за дубака
Работы временно перенесли на утро
16.01.2026 в 17:29
На севере Бурятии восстановили движение на участке трассы
Дорожники устранили последствия наледи
16.01.2026 в 17:04
Житель района Бурятии обокрал городскую старшеклассницу
На ее деньги он поел и купил себе телефон
16.01.2026 в 17:04
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru