Добраться до пригорода Улан-Удэ стало дороже

Недавно в Бурятии вновь подорожал проезд в автобусах. На этот раз цены взвинтили перевозчики Иволгинского района. Теперь добраться из Сотниково до Улан-Удэ стоит 60 рублей, а из Ошурково в Улан-Удэ – 100 рублей. Свое возмущение подорожавшей оплатой жители пригорода высказывают в соцсетях.

«Кто-то может контролировать повышение цен и соответствие оказываемых услуг? Возмущению нет предела. В Сотниково снова подняли цены на проезд, маршрута не дождаться, ничего не меняется из года в год», - пишут люди.

Ранее, чтобы добраться из Сотниково в Улан-Удэ жители платили 50 рублей, а за проезд от Ошурково до Улан-Удэ – 70 рублей. Повышение тарифа составило 10 и 30 рублей соответственно.

«Мы бы хотели, чтоб хотя бы проезд до Бурвода был не выше проезда по городу. А то за одну остановку придется платить 50 рублей», - сетуют жители пригорода.

Между тем, в Минтрансе республики напоминают, что межмуниципальные маршруты, включая ООО «Бурятия-Маршрут-Авто», работают по нерегулируемым тарифам. Это означает, что перевозчик имеет право повышать стоимость проезда, но не чаще одного раза в год.

Также Минтранс сообщает, что «для улучшения транспортного обслуживания на маршруте №131 Ошурково и №129 Сотниково проведены переговоры с перевозчиками и с МУП «Городские маршруты» о выделении одного автобуса на каждый маршрут для усиления перевозок в часы пик и определено расписания движения, где будут двигаться автобусы МУП».

В ближайшее время эти автобусы планируется запустить на маршрут.

Напомним, ранее повысилась оплата проезда по маршруту «Гусиноозерск – Улан-Удэ (сейчас плата составляет 550 рублей вместо 500). С 1 января 2026 года выросла также стоимость проезда по маршруту Усть-Баргузин - Улан-Удэ до 1250 рублей (ранее было 1100 рублей). А жители Заиграевского района по новым ценам ездят еще с 19 декабря.





